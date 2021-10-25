FOTOS | Cocineros se reencontraron con su YO no famoso en MasterChef.

El décimo programa de MasterChef Celebrity inició con sorpresas y varios reencuentros, ¡tres celebridades estaban de vuelta en la cocina más famosa de México! William Valdés, Javi Vázquez y Daniela Alexis “Bebeshita” regresaron con una gran responsabilidad: representar a David Salomón, Paco Chacón y a Paty Navidad.

La caja misteriosa de MasterChef Celebrity conmovió a los cocineros.

Como era de esperarse el nivel de exigencia va en aumento en la cocina y en esta ocasión no podía faltar la caja misteriosa, pero ahora el contenido era muy especial, pues en ella se encontraba el “YO NO FAMOSO” de cada una de las celebridades.

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La primera tarea de la noche fue cocinar un platillo fuera de serie con los recuerdos que les trajo el “YO” del pasado, para lograrlo se les proporcionaron tres proteínas, el mercado abierto y sesenta minutos.

Al finalizar el tiempo de cocinar, llegó la degustación y el primer plato en la mesa fue el “cerdo rebelde” de Javi Vázquez, con esta preparación recordó los viajes familiares y obtuvo buenos comentarios de los jueces.

La segunda en pasar a la mesa de degustación fue Laura Flores con una pechuga empanizada acompañada de papas, un platillo muy casero lleno de recuerdos.

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Germán se llevó las felicitaciones de los chefs con “fiesta de mi tierra”, una barbacoa con frijoles que cautivó a los Chefs, por su parte el Chef Herrera le recomendó renunciar a la música y dedicarse por completo a la cocina, ya que su estofado ha sido de los mejores en varias temporadas.

William Valdés también recordó sus raíces con un platillo cubano equilibrado y con mucho sabor.

Finalmente, los Chefs decidieron mandar al balcón a Germán Montero y William Valdés.

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