  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¡Ellos son los nuevos jueces y conductora de MasterChef Celebrity!

¡MasterChef Celebrity 2023 está a punto de arrancar grabaciones! ¿Quieres saber quiénes serán los nuevos jueces y la nueva conductora? Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

Chef Herrera serio.jpg
Chef Herrera selfie.jpg
Chef Herrera selfie 2.jpg
Chef Herrera con lentes.jpg
Chef Herrera saludando.jpg
Chef Herrera podcast.jpg
Chef Herrera cocinando.jpg
Zahie mostrando.jpg
Zahie feliz.jpg
Zahie de perfil.jpg
Zahie emplatando.jpg
Zahie sonriendo.jpg
Zahie cocinando.jpg
Alfonso saludando.jpg
Alfonso rock.jpg
Alfonso en la tele.jpg
Alfonso risa.jpg
Alfonso con lentes.jpg
Alfonso de perfil.jpg
Alfonso de negro.jpg
Claudia posando.jpg
Claudia sentada.jpg
Claudia selfie.jpg
Claudia lentes negros.jpg
Claudia labial rojo.jpg
Claudia de espaldas.jpg
Claudia en la playa.jpg
/
Chef Herrera serio.jpg
Chef Herrera selfie.jpg
Chef Herrera selfie 2.jpg
Chef Herrera con lentes.jpg
Chef Herrera saludando.jpg
Chef Herrera podcast.jpg
Chef Herrera cocinando.jpg
Zahie mostrando.jpg
Zahie feliz.jpg
Zahie de perfil.jpg
Zahie emplatando.jpg
Zahie sonriendo.jpg
Zahie cocinando.jpg
Alfonso saludando.jpg
Alfonso rock.jpg
Alfonso en la tele.jpg
Alfonso risa.jpg
Alfonso con lentes.jpg
Alfonso de perfil.jpg
Alfonso de negro.jpg
Claudia posando.jpg
Claudia sentada.jpg
Claudia selfie.jpg
Claudia lentes negros.jpg
Claudia labial rojo.jpg
Claudia de espaldas.jpg
Claudia en la playa.jpg
Chef Herrera serio.jpg
Chef Herrera selfie.jpg
Chef Herrera selfie 2.jpg
Chef Herrera con lentes.jpg
Chef Herrera saludando.jpg
Chef Herrera podcast.jpg
Chef Herrera cocinando.jpg
Zahie mostrando.jpg
Zahie feliz.jpg
Zahie de perfil.jpg
Zahie emplatando.jpg
Zahie sonriendo.jpg
Zahie cocinando.jpg
Alfonso saludando.jpg
Alfonso rock.jpg
Alfonso en la tele.jpg
Alfonso risa.jpg
Alfonso con lentes.jpg
Alfonso de perfil.jpg
Alfonso de negro.jpg
Claudia posando.jpg
Claudia sentada.jpg
Claudia selfie.jpg
Claudia lentes negros.jpg
Claudia labial rojo.jpg
Claudia de espaldas.jpg
Claudia en la playa.jpg

Contenido relacionado