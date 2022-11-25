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FOTOS | Detrás de cámaras del programa 14 de MasterChef Celebrity.

Te presentamos el detrás de cámaras del programa de MasterChef Celebrity, que se transmitió el domingo 20 de noviembre. ¡Descubre a detalle lo que sucedió!

Por: Redacción Azteca UNO

1 El staff de TV Azteca preparó y microfoneó a la bellísima Tatiana, para que su voz se oyera en cada rincón del foro.jpg
2 Con una mirada analítica, los chefs de MasterChef Celebrity analizaron a detalle cada movimiento que realizaron los participantes del reality.jpg
3 Durante el programa y de forma inesperada, Tatiana se quitó los zapatos para comparar su estatura con Ernesto.jpg
5 Tatiana mostró su peculiar outfit monocromático. ¡Su atuendo robó la mirada de más de uno!.jpg
4 Con una pose retadora, uno de nuestros comentaristas favoritos lució su espectacular traje azul marino.jpg
7 concursantes de MasterChef Celebrity dieron indicaciones de la receta desde las alturas.jpg
9 Durante todo el programa Nadia deleitó a todos con su increib.jpg
8 Sonrientes y de buen modo los chefs mostraron ante la cámara sus elegantes outfits.jpg
13 MasterChef Celebrity.jpg
10 MasterChef Celebrity.jpg
11 MasterChef Celebrity.jpg
12 MasterChef Celebrity.jpg
14 MasterChef Celebrity.jpg
18 MasterChef Celebrity.jpg
16 MasterChef Celebrity.jpg
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19 MasterChef Celebrity.jpg
21 MasterChef Celebrity.jpg
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22 MasterChef Celebrity.jpg
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24 MasterChef Celebrity.jpg
23 MasterChef Celebrity.jpg
27 MasterChef Celebrity.jpg
26 MasterChef Celebrity.jpg
30 MasterChef Celebrity.jpg
28 MasterChef Celebrity.jpg
29 MasterChef Celebrity.jpg
6 Sin rencores y con mucho orgullo, Nadia posó sonriente al lado de chefs principales.jpg
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1 El staff de TV Azteca preparó y microfoneó a la bellísima Tatiana, para que su voz se oyera en cada rincón del foro.jpg
2 Con una mirada analítica, los chefs de MasterChef Celebrity analizaron a detalle cada movimiento que realizaron los participantes del reality.jpg
3 Durante el programa y de forma inesperada, Tatiana se quitó los zapatos para comparar su estatura con Ernesto.jpg
5 Tatiana mostró su peculiar outfit monocromático. ¡Su atuendo robó la mirada de más de uno!.jpg
4 Con una pose retadora, uno de nuestros comentaristas favoritos lució su espectacular traje azul marino.jpg
7 concursantes de MasterChef Celebrity dieron indicaciones de la receta desde las alturas.jpg
9 Durante todo el programa Nadia deleitó a todos con su increib.jpg
8 Sonrientes y de buen modo los chefs mostraron ante la cámara sus elegantes outfits.jpg
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6 Sin rencores y con mucho orgullo, Nadia posó sonriente al lado de chefs principales.jpg
1 El staff de TV Azteca preparó y microfoneó a la bellísima Tatiana, para que su voz se oyera en cada rincón del foro.jpg
2 Con una mirada analítica, los chefs de MasterChef Celebrity analizaron a detalle cada movimiento que realizaron los participantes del reality.jpg
3 Durante el programa y de forma inesperada, Tatiana se quitó los zapatos para comparar su estatura con Ernesto.jpg
5 Tatiana mostró su peculiar outfit monocromático. ¡Su atuendo robó la mirada de más de uno!.jpg
4 Con una pose retadora, uno de nuestros comentaristas favoritos lució su espectacular traje azul marino.jpg
7 concursantes de MasterChef Celebrity dieron indicaciones de la receta desde las alturas.jpg
9 Durante todo el programa Nadia deleitó a todos con su increib.jpg
8 Sonrientes y de buen modo los chefs mostraron ante la cámara sus elegantes outfits.jpg
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