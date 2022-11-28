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FOTOS| La carne de cerdo fue protagonista en MasterChef Celebrity.

En el programa 15 de MasterChef Celebrity, los participantes tuvieron que preparar platillos utilizando carne de cerdo. Algunos sufrieron con el reto.

Por: Redacción Azteca UNO

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