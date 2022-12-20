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FOTOS | Exquisito desenlace de MasterChef Celebrity 2022.

La FINAL de MasterChef Celebrity 2022 nos dejó un buen sabor de boca con todas las sorpresas, emociones y platillos que prepararon las celebridades.

Por: Redacción Azteca UNO

Final MasterChef Celebrity 2022
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