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FOTOS | Fiesta de sabores en la Semifinal de MasterChef Celebrity.

¡Los sabores navideños llegaron a MasterChef Celebrity! Las celebridades prepararon platillos para festejar y con ellos ganaron un lugar a la gran FINAL.

Por: Redacción Azteca UNO

Semifinal MasterChef Celebrity 2022
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