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FOTOS | Los momentos más picosos y dulces de MasterChef Celebrity.

En el décimo cuarto programa de MasterChef Celebrity las emociones se desbordaron en cada reto. Revive los mejores momentos del programa en fotos.

Por: Redacción Azteca UNO

MasterChef Celebrity 2022
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