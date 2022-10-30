  • Cerrar Sesión
uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Cocina llena de recuerdos en MasterChef Celebrity.

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a las celebridades en una noche de recuerdos y platillos en MasterChef Celebrity.

Por: Redacción Azteca UNO

La tradición del día de muertos llegó a Masterchef Celebrity.
Enormes calaveras llegaron bailando a la cocina más famosa de México.
Las celebridades de Masterchef Celebrity se enfrentaron a la caja misteriosa.
Los jueces dieron las instrucciones para el primer reto.
La nostalgia invadió la cocina de Masterchef Celebrity.
Todo listo para empezar a preparar deliciosos platillos.
Los jueces pasan a las estaciones de las celebridades.
Llegó el momento de probar los platillos de Masterchef Celebrity.
La presión por terminar se hizo presente.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de emoción.
Margarita, Nadia y Macky regresaron a la cocina más famosa de México.
Tatiana anunció que una de ellas podía regresar a la competencia.
Después de un reto exprés, Nadia eligió a los equipos.
Ricardo fue el primero en subir al balcón.
Macky se quedó con el equipo amarillo.
Nadia eligió sabiamente a sus compañeros del equipo azul.
Margarita no se dio por vencida con el equipo rojo.
Tenían que agregar cempasúchil al platillo.
En Masterchef Celebrity nos regalaron una masterclass de pan de muerto.
Nadie quiere ser el siguiente eliminado de Masterchef Celebrity.
Talina Fernández nos conquistó con su historia.
Llegó la hora de presentar el platillo.
La espera para el horno mantiene nerviosos a los participantes.
Alejandra Toussaint hizo relleno de aguacate dulce.
Los nervios se hicieron presentes en Masterchef Celebrity.
Mauricio siguió las instrucciones de la masterclass.
Todos se acercaron con Talina Fernández.
Alejandra Ávalos sorprendió con su pan de muerto.
Talina Fernández es eliminada de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de recuerdos y de platillos deliciosos.
/
La tradición del día de muertos llegó a Masterchef Celebrity.
Enormes calaveras llegaron bailando a la cocina más famosa de México.
Las celebridades de Masterchef Celebrity se enfrentaron a la caja misteriosa.
Los jueces dieron las instrucciones para el primer reto.
La nostalgia invadió la cocina de Masterchef Celebrity.
Todo listo para empezar a preparar deliciosos platillos.
Los jueces pasan a las estaciones de las celebridades.
Llegó el momento de probar los platillos de Masterchef Celebrity.
La presión por terminar se hizo presente.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de emoción.
Margarita, Nadia y Macky regresaron a la cocina más famosa de México.
Tatiana anunció que una de ellas podía regresar a la competencia.
Después de un reto exprés, Nadia eligió a los equipos.
Ricardo fue el primero en subir al balcón.
Macky se quedó con el equipo amarillo.
Nadia eligió sabiamente a sus compañeros del equipo azul.
Margarita no se dio por vencida con el equipo rojo.
Tenían que agregar cempasúchil al platillo.
En Masterchef Celebrity nos regalaron una masterclass de pan de muerto.
Nadie quiere ser el siguiente eliminado de Masterchef Celebrity.
Talina Fernández nos conquistó con su historia.
Llegó la hora de presentar el platillo.
La espera para el horno mantiene nerviosos a los participantes.
Alejandra Toussaint hizo relleno de aguacate dulce.
Los nervios se hicieron presentes en Masterchef Celebrity.
Mauricio siguió las instrucciones de la masterclass.
Todos se acercaron con Talina Fernández.
Alejandra Ávalos sorprendió con su pan de muerto.
Talina Fernández es eliminada de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de recuerdos y de platillos deliciosos.
La tradición del día de muertos llegó a Masterchef Celebrity.
Enormes calaveras llegaron bailando a la cocina más famosa de México.
Las celebridades de Masterchef Celebrity se enfrentaron a la caja misteriosa.
Los jueces dieron las instrucciones para el primer reto.
La nostalgia invadió la cocina de Masterchef Celebrity.
Todo listo para empezar a preparar deliciosos platillos.
Los jueces pasan a las estaciones de las celebridades.
Llegó el momento de probar los platillos de Masterchef Celebrity.
La presión por terminar se hizo presente.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de emoción.
Margarita, Nadia y Macky regresaron a la cocina más famosa de México.
Tatiana anunció que una de ellas podía regresar a la competencia.
Después de un reto exprés, Nadia eligió a los equipos.
Ricardo fue el primero en subir al balcón.
Macky se quedó con el equipo amarillo.
Nadia eligió sabiamente a sus compañeros del equipo azul.
Margarita no se dio por vencida con el equipo rojo.
Tenían que agregar cempasúchil al platillo.
En Masterchef Celebrity nos regalaron una masterclass de pan de muerto.
Nadie quiere ser el siguiente eliminado de Masterchef Celebrity.
Talina Fernández nos conquistó con su historia.
Llegó la hora de presentar el platillo.
La espera para el horno mantiene nerviosos a los participantes.
Alejandra Toussaint hizo relleno de aguacate dulce.
Los nervios se hicieron presentes en Masterchef Celebrity.
Mauricio siguió las instrucciones de la masterclass.
Todos se acercaron con Talina Fernández.
Alejandra Ávalos sorprendió con su pan de muerto.
Talina Fernández es eliminada de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de recuerdos y de platillos deliciosos.

Contenido relacionado