  • Cerrar Sesión
uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | La comedia fue el mejor ingrediente en MasterChef Celebrity.

Las celebridades de MasterChef Celebrity pusieron a prueba su creatividad para presentar sus platillos de la manera más divertida para llegar a la semifinal.

Por: Redacción Azteca UNO

Los chefs dieron la bienvenida a las celebridades de MasterChef Celebrity.
Las celebridades de MasterChef Celebrity tenían que superar el reto de la harina.
Karla consiguió medir 500 gramos de harina en MasterChef Celebrity.
Las celebridades de MasterChef Celebrity tenían que preparar dos pizzas.
MasterChef Celebrity recibió la visita de famosos comediantes.
Las celebridades de MasterChef Celebrity recibieron ayuda de los comediantes.
Tenían que inventar un nombre cómico para su platillo en MasterChef Celebrity.
Lorena confesó que se le dificultó el reto con los invitados de MasterChef Celebrity.
Seriedad y comedia en MasterChef Celebrity.
MasterChef Celebrity estuvo lleno de diversión.
Las celebridades presentaron sus pizzas en MasterChef Celebrity.
Los comediantes invitados tenían que elegir las mejores pizzas de MasterChef Celebrity.
Alejandra, Ricardo y Arturo presentaron las mejores pizzas de MasterChef Celebrity.
Arturo se convirtió en el primer semifinalista de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico regresó como invitado a MasterChef Celebrity.
Las celebridades tenían que contar su peor chiste en MasterChef Celebrity.
La celebridad que contara el mejor chiste elegía su proteína en MasterChef Celebrity.
Karla fue derrotada por Arturo en MasterChef Celebrity.
Lorena confesó que seguiría sus instintos en MasterChef Celebrity.
Algunas celebridades tenían 70 minutos para realizar sus platillos en MasterChef Celebrity.
Otras celebridades tenían 50 minutos en MasterChef Celebrity.
Concentración en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Karla se convirtió en la segunda semifinalista de MasterChef Celebrity.
Lorena fue la última en salvarse en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
La chef Betty guió a Alejandra en MasterChef Celebrity.
El chef Pablo aconsejó a Mauricio en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity.
Ricardo sorprendió a todos con su actitud en MasterChef Celebrity.
Los nervios se hicieron presentes en MasterChef Celebrity.
Alejandra se salvó y todo puede suceder en MasterChef Celebrity.
Mauricio Mancera es eliminado de MasterChef Celebrity.
/
Los chefs dieron la bienvenida a las celebridades de MasterChef Celebrity.
Las celebridades de MasterChef Celebrity tenían que superar el reto de la harina.
Karla consiguió medir 500 gramos de harina en MasterChef Celebrity.
Las celebridades de MasterChef Celebrity tenían que preparar dos pizzas.
MasterChef Celebrity recibió la visita de famosos comediantes.
Las celebridades de MasterChef Celebrity recibieron ayuda de los comediantes.
Tenían que inventar un nombre cómico para su platillo en MasterChef Celebrity.
Lorena confesó que se le dificultó el reto con los invitados de MasterChef Celebrity.
Seriedad y comedia en MasterChef Celebrity.
MasterChef Celebrity estuvo lleno de diversión.
Las celebridades presentaron sus pizzas en MasterChef Celebrity.
Los comediantes invitados tenían que elegir las mejores pizzas de MasterChef Celebrity.
Alejandra, Ricardo y Arturo presentaron las mejores pizzas de MasterChef Celebrity.
Arturo se convirtió en el primer semifinalista de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico regresó como invitado a MasterChef Celebrity.
Las celebridades tenían que contar su peor chiste en MasterChef Celebrity.
La celebridad que contara el mejor chiste elegía su proteína en MasterChef Celebrity.
Karla fue derrotada por Arturo en MasterChef Celebrity.
Lorena confesó que seguiría sus instintos en MasterChef Celebrity.
Algunas celebridades tenían 70 minutos para realizar sus platillos en MasterChef Celebrity.
Otras celebridades tenían 50 minutos en MasterChef Celebrity.
Concentración en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Karla se convirtió en la segunda semifinalista de MasterChef Celebrity.
Lorena fue la última en salvarse en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
La chef Betty guió a Alejandra en MasterChef Celebrity.
El chef Pablo aconsejó a Mauricio en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity.
Ricardo sorprendió a todos con su actitud en MasterChef Celebrity.
Los nervios se hicieron presentes en MasterChef Celebrity.
Alejandra se salvó y todo puede suceder en MasterChef Celebrity.
Mauricio Mancera es eliminado de MasterChef Celebrity.
Los chefs dieron la bienvenida a las celebridades de MasterChef Celebrity.
Las celebridades de MasterChef Celebrity tenían que superar el reto de la harina.
Karla consiguió medir 500 gramos de harina en MasterChef Celebrity.
Las celebridades de MasterChef Celebrity tenían que preparar dos pizzas.
MasterChef Celebrity recibió la visita de famosos comediantes.
Las celebridades de MasterChef Celebrity recibieron ayuda de los comediantes.
Tenían que inventar un nombre cómico para su platillo en MasterChef Celebrity.
Lorena confesó que se le dificultó el reto con los invitados de MasterChef Celebrity.
Seriedad y comedia en MasterChef Celebrity.
MasterChef Celebrity estuvo lleno de diversión.
Las celebridades presentaron sus pizzas en MasterChef Celebrity.
Los comediantes invitados tenían que elegir las mejores pizzas de MasterChef Celebrity.
Alejandra, Ricardo y Arturo presentaron las mejores pizzas de MasterChef Celebrity.
Arturo se convirtió en el primer semifinalista de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico regresó como invitado a MasterChef Celebrity.
Las celebridades tenían que contar su peor chiste en MasterChef Celebrity.
La celebridad que contara el mejor chiste elegía su proteína en MasterChef Celebrity.
Karla fue derrotada por Arturo en MasterChef Celebrity.
Lorena confesó que seguiría sus instintos en MasterChef Celebrity.
Algunas celebridades tenían 70 minutos para realizar sus platillos en MasterChef Celebrity.
Otras celebridades tenían 50 minutos en MasterChef Celebrity.
Concentración en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Karla se convirtió en la segunda semifinalista de MasterChef Celebrity.
Lorena fue la última en salvarse en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
La chef Betty guió a Alejandra en MasterChef Celebrity.
El chef Pablo aconsejó a Mauricio en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity.
Ricardo sorprendió a todos con su actitud en MasterChef Celebrity.
Los nervios se hicieron presentes en MasterChef Celebrity.
Alejandra se salvó y todo puede suceder en MasterChef Celebrity.
Mauricio Mancera es eliminado de MasterChef Celebrity.

Contenido relacionado