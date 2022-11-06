  • Cerrar Sesión
uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Emocionante reto de campo en MasterChef Celebrity.

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a las celebridades de la primera temporada de MasterChef Celebrity para ayudarles.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina de Masterchef Celebrity se traslado al reto de campo.
Tenían que preparar chimichurri para elegir a los capitanes de equipo en Masterchef Celebrity.
Alejandra Ávalos y Carlos Eduardo Rico fueron nombrados capitanes en Masterchef Celebrity.
Todo listo para empezar el reto de campo por equipos en Masterchef Celebrity.
Tenían que evitar usar electrodomésticos en Masterchef Celebrity.
Prepararon platillos para los trabajadores de campo en Masterchef Celebrity.
La proteína del equipo amarillo estaba cruda.
Diversión en la votación del reto de campo en Masterchef Celebrity.
Las risas no faltaron en el equipo amarillo de Masterchef Celebrity.
El equipo azul ganó el reto de campo en Masterchef Celebrity.
Al no superar el reto de campo, se enfrentan al reto por equipos en Masterchef Celebrity.
Alejandra Ávalos recordó cuando Nadia le otorgó las hormigas chicatanas.
Tenían que trabajar con las celebridades de la primera temporada de Masterchef Celebrity.
Lorena y William prestaban atención a las instrucciones en Masterchef Celebrity.
El reto en parejas nos mantuvo al filo del asiento.
Alejandra Toussaint tuvo complicaciones en la cocina de Masterchef Celebrity con Bebeshita.
Nadia se ganó el elogio de los chefs por aplicar una técnica antingua en Masterchef Celebrity.
La diversión continúa en Masterchef Celebrity.
En Masterchef Celebrity nos regalaron un chisme exclusivo.
Nadia y Aristeo también subieron al balcón de Masterchef Celebrity.
Cuatro celebridades al reto de eliminación en Masterchef Celebrity.
Alejandra Toussaint fue la única que decidió hacer donas en Masterchef Celebrity.
Se complicaron las cosas para Carlos Eduardo en Masterchef Celebrity.
Los nervios en Masterchef Celebrity.
Mauricio se empeñó en revolver su masa para churros en Masterchef Celebrity.
Una celebridad se despide de la cocina de Masterchef Celebrity.
Mauricio y Alejandra Toussaint no consiguieron buenos comentarios en Masterchef Celebrity.
Lorena deslumbró con sus churros en Masterchef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico es eliminado de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de emocionantes cocinadas.
/
La cocina de Masterchef Celebrity se traslado al reto de campo.
Tenían que preparar chimichurri para elegir a los capitanes de equipo en Masterchef Celebrity.
Alejandra Ávalos y Carlos Eduardo Rico fueron nombrados capitanes en Masterchef Celebrity.
Todo listo para empezar el reto de campo por equipos en Masterchef Celebrity.
Tenían que evitar usar electrodomésticos en Masterchef Celebrity.
Prepararon platillos para los trabajadores de campo en Masterchef Celebrity.
La proteína del equipo amarillo estaba cruda.
Diversión en la votación del reto de campo en Masterchef Celebrity.
Las risas no faltaron en el equipo amarillo de Masterchef Celebrity.
El equipo azul ganó el reto de campo en Masterchef Celebrity.
Al no superar el reto de campo, se enfrentan al reto por equipos en Masterchef Celebrity.
Alejandra Ávalos recordó cuando Nadia le otorgó las hormigas chicatanas.
Tenían que trabajar con las celebridades de la primera temporada de Masterchef Celebrity.
Lorena y William prestaban atención a las instrucciones en Masterchef Celebrity.
El reto en parejas nos mantuvo al filo del asiento.
Alejandra Toussaint tuvo complicaciones en la cocina de Masterchef Celebrity con Bebeshita.
Nadia se ganó el elogio de los chefs por aplicar una técnica antingua en Masterchef Celebrity.
La diversión continúa en Masterchef Celebrity.
En Masterchef Celebrity nos regalaron un chisme exclusivo.
Nadia y Aristeo también subieron al balcón de Masterchef Celebrity.
Cuatro celebridades al reto de eliminación en Masterchef Celebrity.
Alejandra Toussaint fue la única que decidió hacer donas en Masterchef Celebrity.
Se complicaron las cosas para Carlos Eduardo en Masterchef Celebrity.
Los nervios en Masterchef Celebrity.
Mauricio se empeñó en revolver su masa para churros en Masterchef Celebrity.
Una celebridad se despide de la cocina de Masterchef Celebrity.
Mauricio y Alejandra Toussaint no consiguieron buenos comentarios en Masterchef Celebrity.
Lorena deslumbró con sus churros en Masterchef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico es eliminado de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de emocionantes cocinadas.
La cocina de Masterchef Celebrity se traslado al reto de campo.
Tenían que preparar chimichurri para elegir a los capitanes de equipo en Masterchef Celebrity.
Alejandra Ávalos y Carlos Eduardo Rico fueron nombrados capitanes en Masterchef Celebrity.
Todo listo para empezar el reto de campo por equipos en Masterchef Celebrity.
Tenían que evitar usar electrodomésticos en Masterchef Celebrity.
Prepararon platillos para los trabajadores de campo en Masterchef Celebrity.
La proteína del equipo amarillo estaba cruda.
Diversión en la votación del reto de campo en Masterchef Celebrity.
Las risas no faltaron en el equipo amarillo de Masterchef Celebrity.
El equipo azul ganó el reto de campo en Masterchef Celebrity.
Al no superar el reto de campo, se enfrentan al reto por equipos en Masterchef Celebrity.
Alejandra Ávalos recordó cuando Nadia le otorgó las hormigas chicatanas.
Tenían que trabajar con las celebridades de la primera temporada de Masterchef Celebrity.
Lorena y William prestaban atención a las instrucciones en Masterchef Celebrity.
El reto en parejas nos mantuvo al filo del asiento.
Alejandra Toussaint tuvo complicaciones en la cocina de Masterchef Celebrity con Bebeshita.
Nadia se ganó el elogio de los chefs por aplicar una técnica antingua en Masterchef Celebrity.
La diversión continúa en Masterchef Celebrity.
En Masterchef Celebrity nos regalaron un chisme exclusivo.
Nadia y Aristeo también subieron al balcón de Masterchef Celebrity.
Cuatro celebridades al reto de eliminación en Masterchef Celebrity.
Alejandra Toussaint fue la única que decidió hacer donas en Masterchef Celebrity.
Se complicaron las cosas para Carlos Eduardo en Masterchef Celebrity.
Los nervios en Masterchef Celebrity.
Mauricio se empeñó en revolver su masa para churros en Masterchef Celebrity.
Una celebridad se despide de la cocina de Masterchef Celebrity.
Mauricio y Alejandra Toussaint no consiguieron buenos comentarios en Masterchef Celebrity.
Lorena deslumbró con sus churros en Masterchef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico es eliminado de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de emocionantes cocinadas.

Contenido relacionado