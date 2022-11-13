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FOTOS | Sensaciones al máximo en retos de MasterChef Celebrity.

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a ex participantes y a comensales para degustar los platillos de MasterChef Celebrity.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina de Masterchef Celebrity puso a prueba los sentidos de las celebridades.
Tenían que probar una sopa y anotar los ingredientes que contenía.
Ricardo ganó la prueba y tuvo que formar los equipos.
Todos esperan que Ricardo forme los equipos para el siguiente reto.
Mauricio reveló que Alejandra Ávalos lo tiene todo para ganar.
Nadia y Alejandra Toussaint tuvieron complicaciones en sus preparativos.
Lorena y Ricardo consiguieron bastantes insumos en el cuarto oscuro.
El chef José Ramón bromeó con el caos en la estación de Nadia y Alejandra Toussaint.
Alejandra Toussaint, Nadia, Alejandra Ávalos y Mauricio tenían que elegir quién usaría el primer mandil negro.
Arturo López Gabito y Karla lograron subir al balcón.
Las celebridades recibieron una masterclass de la chef Betty.
El reto consistió en preparar un menú para conquistar el paladar de los comensales.
Un reto de eliminatoria donde cualquiera podía conseguir un mandil negro.
Alejandra Toussaint no logró conquistar el paladar de los comensales invitados.
El reto de eliminatorias consistió en preparar diferentes platillos con pescado.
Los chefs se encargan de presentar los platillos.
Ricardo reveló que el último platillo que preparó no le quedó bien.
Ex participantes de Masterchef y comensales invitados calificaron los platillos de las celebridades.
En Masterchef Celebrity nos llenamos de emoción.
La foto del recuerdo en MasterChef Celebrity.
Desde el balcón observan el reto de eliminación.
Alejandra Ávalos no convenció a los comensales y defiende su lugar en Masterchef Celebrity.
Mauricio no convenció a los comensales invitados con su caldo de pescado.
En el reto de eliminación tenían que usar elementos para hacer postres.
Marcello se arriesgó a preparar pastelitos.
Los 60 minutos para preparar un postre habían concluido.
Las celebridades no quieren despedirse de Masterchef Celebrity.
Alejandra Toussaint sorprendió con su postre sin harina.
Lamentablemente Alejandra Toussaint es eliminada de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de sensaciones y emociones.
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La cocina de Masterchef Celebrity puso a prueba los sentidos de las celebridades.
Tenían que probar una sopa y anotar los ingredientes que contenía.
Ricardo ganó la prueba y tuvo que formar los equipos.
Todos esperan que Ricardo forme los equipos para el siguiente reto.
Mauricio reveló que Alejandra Ávalos lo tiene todo para ganar.
Nadia y Alejandra Toussaint tuvieron complicaciones en sus preparativos.
Lorena y Ricardo consiguieron bastantes insumos en el cuarto oscuro.
El chef José Ramón bromeó con el caos en la estación de Nadia y Alejandra Toussaint.
Alejandra Toussaint, Nadia, Alejandra Ávalos y Mauricio tenían que elegir quién usaría el primer mandil negro.
Arturo López Gabito y Karla lograron subir al balcón.
Las celebridades recibieron una masterclass de la chef Betty.
El reto consistió en preparar un menú para conquistar el paladar de los comensales.
Un reto de eliminatoria donde cualquiera podía conseguir un mandil negro.
Alejandra Toussaint no logró conquistar el paladar de los comensales invitados.
El reto de eliminatorias consistió en preparar diferentes platillos con pescado.
Los chefs se encargan de presentar los platillos.
Ricardo reveló que el último platillo que preparó no le quedó bien.
Ex participantes de Masterchef y comensales invitados calificaron los platillos de las celebridades.
En Masterchef Celebrity nos llenamos de emoción.
La foto del recuerdo en MasterChef Celebrity.
Desde el balcón observan el reto de eliminación.
Alejandra Ávalos no convenció a los comensales y defiende su lugar en Masterchef Celebrity.
Mauricio no convenció a los comensales invitados con su caldo de pescado.
En el reto de eliminación tenían que usar elementos para hacer postres.
Marcello se arriesgó a preparar pastelitos.
Los 60 minutos para preparar un postre habían concluido.
Las celebridades no quieren despedirse de Masterchef Celebrity.
Alejandra Toussaint sorprendió con su postre sin harina.
Lamentablemente Alejandra Toussaint es eliminada de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de sensaciones y emociones.
La cocina de Masterchef Celebrity puso a prueba los sentidos de las celebridades.
Tenían que probar una sopa y anotar los ingredientes que contenía.
Ricardo ganó la prueba y tuvo que formar los equipos.
Todos esperan que Ricardo forme los equipos para el siguiente reto.
Mauricio reveló que Alejandra Ávalos lo tiene todo para ganar.
Nadia y Alejandra Toussaint tuvieron complicaciones en sus preparativos.
Lorena y Ricardo consiguieron bastantes insumos en el cuarto oscuro.
El chef José Ramón bromeó con el caos en la estación de Nadia y Alejandra Toussaint.
Alejandra Toussaint, Nadia, Alejandra Ávalos y Mauricio tenían que elegir quién usaría el primer mandil negro.
Arturo López Gabito y Karla lograron subir al balcón.
Las celebridades recibieron una masterclass de la chef Betty.
El reto consistió en preparar un menú para conquistar el paladar de los comensales.
Un reto de eliminatoria donde cualquiera podía conseguir un mandil negro.
Alejandra Toussaint no logró conquistar el paladar de los comensales invitados.
El reto de eliminatorias consistió en preparar diferentes platillos con pescado.
Los chefs se encargan de presentar los platillos.
Ricardo reveló que el último platillo que preparó no le quedó bien.
Ex participantes de Masterchef y comensales invitados calificaron los platillos de las celebridades.
En Masterchef Celebrity nos llenamos de emoción.
La foto del recuerdo en MasterChef Celebrity.
Desde el balcón observan el reto de eliminación.
Alejandra Ávalos no convenció a los comensales y defiende su lugar en Masterchef Celebrity.
Mauricio no convenció a los comensales invitados con su caldo de pescado.
En el reto de eliminación tenían que usar elementos para hacer postres.
Marcello se arriesgó a preparar pastelitos.
Los 60 minutos para preparar un postre habían concluido.
Las celebridades no quieren despedirse de Masterchef Celebrity.
Alejandra Toussaint sorprendió con su postre sin harina.
Lamentablemente Alejandra Toussaint es eliminada de Masterchef Celebrity.
Masterchef Celebrity estuvo lleno de sensaciones y emociones.

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