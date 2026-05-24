Jazmín admite que sí le gusta alguien en MasterChef 24/7 y está lista para decir quién es

En la semana 1 de MasterChef 24/7, surgió el shippeo entre Ixdit y Emmanuel. Además, Jazmín ya demostró que le encanta hacer amigos y llevarse bien con todos. Sin embargo, todo indica que hay un cocinero que está llamando de más su atención, al grado de que se empieza a sentir atraída por él y ya se lo confesó a Camila. Aunque eso sí, todavía le da nervios revelar su identidad, pero está dispuesta a hacerlo si se salva del domingo de eliminación y llega hasta la cuarta semana.

