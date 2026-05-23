Luis reveló cuál será el platillo con el que se jugará todo este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Este sería el plato con el que Luisito buscaría mantener su lugar dentro del Mundo MasterChef 24/7.
El domingo de eliminación tiene a los integrantes de MasterChef 24/7 con los nervios y sentimientos a flor de piel, en particular a los cocineros con delantal negro, quienes están en riesgo de dejar abandonar el reality. Es por eso que algunos participantes, como Luis, ya están revelando cuál será el platillo con el que buscarán permanecer en la competencia. Esto opinaron sus compañeros.