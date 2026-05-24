¿No le gusta Emmanuel? Ixdit hace una confesión inesperada sobre su shippeo en MasterChef 24/7

A pesar de que su cercanía es cada vez más evidente, Ixdit todavía tiene dudas de si realmente quiere seguir pasando tanto tiempo con Emmanuel. Esto porque la joven cocinera quiere destacar en MasterChef 24/7 por sus habilidades en la cocina y experiencia, no solo llamar la atención por tener un romance con uno de sus compañeros, una situación con la que Camila se sintió totalmente identificada.