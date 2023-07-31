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FOTOS | Mayela busca demostrar a través de otra prueba de ADN que Luis Enrique sí es padre de Apolo

El hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán contó que el niño que consideraba su hijo en realidad no lo es, pero Mayela Laguna asegura lo contrario. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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