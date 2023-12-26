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FOTOS | Mexicanos que triunfaron en Hollywood en 2023

Actores y actrices mexicanos han logrado posicionar una exitosa carrera en Hollywood este año en proyectos internacionales. Te compartimos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Salma con vestido.jpg
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