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FOTOS | Ella es R'Bonney Gabriel, ganadora de Miss Universo 2022.

Revive la travesía de R’Bonney Gabriel durante el certamen de Miss Universo que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.

Por: Redacción Azteca UNO

R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 llega al Hyatt Regency en Nueva Orleans.
Ivana Batchelor, Miss Universo Guatemala 2022 y R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022; asisten al último día de ensayo.
En la ceremonia de presentación.
Este fue el traje típico con el que R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 se presentó en el escenario.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario con el vestido de noche que eligió.
Con una sonrisa resplandeciente lució su atuendo.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 lista para que elijan al Top 16.
La pasarela en trajes de baño.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
El certamen se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Premiación al mejor traje de baño.
Varias participantes durante la apertura de la 71ª competencia preliminar.
Este fue el vestido de noche que portó R’Bonney Gabriel.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario como una de las 5 finalistas.
La emoción a flor de piel.
Los aplausos se hicieron presentes en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022; R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022; Andreina Martinez Founier, Miss Universo República Dominicana 2022.
Logró avanzar hasta el Top 3.
Faltaba poco para anunciar a la ganadora de Miss Universo.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 quedó asombrada con el anuncio oficial.
Ganó el certamen de Miss Universo 2022.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 es coronada Miss Universo.
El escenario se llenó de aplausos y elogios.
Con este triunfo, Estados Unido suma un total de nueve representantes como Miss Universo.
R’Bonney Gabriel, posa para un retrato después de ser coronada Miss Universo.
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R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 llega al Hyatt Regency en Nueva Orleans.
Ivana Batchelor, Miss Universo Guatemala 2022 y R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022; asisten al último día de ensayo.
En la ceremonia de presentación.
Este fue el traje típico con el que R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 se presentó en el escenario.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario con el vestido de noche que eligió.
Con una sonrisa resplandeciente lució su atuendo.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 lista para que elijan al Top 16.
La pasarela en trajes de baño.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
El certamen se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Premiación al mejor traje de baño.
Varias participantes durante la apertura de la 71ª competencia preliminar.
Este fue el vestido de noche que portó R’Bonney Gabriel.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario como una de las 5 finalistas.
La emoción a flor de piel.
Los aplausos se hicieron presentes en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022; R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022; Andreina Martinez Founier, Miss Universo República Dominicana 2022.
Logró avanzar hasta el Top 3.
Faltaba poco para anunciar a la ganadora de Miss Universo.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 quedó asombrada con el anuncio oficial.
Ganó el certamen de Miss Universo 2022.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 es coronada Miss Universo.
El escenario se llenó de aplausos y elogios.
Con este triunfo, Estados Unido suma un total de nueve representantes como Miss Universo.
R’Bonney Gabriel, posa para un retrato después de ser coronada Miss Universo.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 llega al Hyatt Regency en Nueva Orleans.
Ivana Batchelor, Miss Universo Guatemala 2022 y R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022; asisten al último día de ensayo.
En la ceremonia de presentación.
Este fue el traje típico con el que R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 se presentó en el escenario.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario con el vestido de noche que eligió.
Con una sonrisa resplandeciente lució su atuendo.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 lista para que elijan al Top 16.
La pasarela en trajes de baño.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
El certamen se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Premiación al mejor traje de baño.
Varias participantes durante la apertura de la 71ª competencia preliminar.
Este fue el vestido de noche que portó R’Bonney Gabriel.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 compite en el escenario como una de las 5 finalistas.
La emoción a flor de piel.
Los aplausos se hicieron presentes en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022; R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022; Andreina Martinez Founier, Miss Universo República Dominicana 2022.
Logró avanzar hasta el Top 3.
Faltaba poco para anunciar a la ganadora de Miss Universo.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 quedó asombrada con el anuncio oficial.
Ganó el certamen de Miss Universo 2022.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 es coronada Miss Universo.
El escenario se llenó de aplausos y elogios.
Con este triunfo, Estados Unido suma un total de nueve representantes como Miss Universo.
R’Bonney Gabriel, posa para un retrato después de ser coronada Miss Universo.
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