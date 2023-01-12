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FOTOS | Trajes típicos Miss Universo 2022 | Noche de preliminares.

Las delegadas aspirantes a Miss Universo llenaron de tradición, color y estilo el escenario de Miss Universo. Te mostramos algunos atuendos de la noche.

Por: Redacción Azteca UNO

Deta Kokomani, Miss Universo Albania 2022 con un traje típico que representa la cultura de su país.
Swelia Da Silva Antonio, Miss Universo Angola 2022 en el escenario.
Bárbara Cabrera, Miss Universo Argentina representado la cultura de su país.
Kristina Ayanian, Miss Universo Armenia, representando la cultura de su país de origen.
Kiara Arends, Miss Universo Aruba orgullosa de representar a su país con traje típico.
Monique Riley, Miss Universo Australia, representando en el escenario con traje típico.
Evlin Abdulla Khalifa, Miss Universo Bahrain, con traje típico que representa su cultura.
Chayenne Van Aarle, Miss Universo Bélgica representando a su país con traje típico.
Ashley Lightburn, Miss Universo Belice con traje típico y además representa su cultura.
Tashi Choden, Miss Universo Bután, representando con traje típico su cultura.
Camila Sanabria, Miss Universo Bolivia, representando a un cóndor andino.
Mia Mamede, Miss Universo Brasil orgullosa de representar la cultura de su país.
Lia Claxton, Miss Universo Islas Vírgenes Británicas, con traje típico de su país.
Kristina Plamenova, Miss Universo Bulgaria con traje típico.
Manita Hang, Miss Universo Camboya con traje típico y orgullosa de su cultura.
Monalisa Mouketey, Miss Universo Camerún con traje que representa su cultura.
Amelia Tu, Miss Universo Canadá 2022.
Chloe Powery-Doxey, Miss Universo Islas Caimán orgullosa de poder representar la cultura de su país con traje típico.
Sofía Depassier, Miss Universo Chile 2022.
Sichen Jiang, Miss Universo China 2022.
María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia, representando un ave fénix.
Fernanda Rodríguez Ávila, Miss Universo Costa Rica, representando a un colibrí.
Arijana Podgajski, Miss Universo Croacia 2022 en el escenario.
Gabriëla Dos Santos, Miss Universo Curazao, con traje típico de su país de origen.
Sára Mikulenková, Miss Universo República Checa 2022.
Alba Isabel Obama Moliko, Miss Universo Guinea Ecuatorial con traje típico de su país.
Nayelhi González, Miss Universo Ecuador con traje típico que representa la cultura de su país.
Alejandra Guajardo, Miss Universo El Salvador 2022.
Petra Hämäläinen, Miss Universo Finlandia 2022 en el escenario.
Floriane Bascou, Miss Universo Francia 2022.
Soraya Kohlmann, Miss Universo Alemania 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Engracia Mofuman, Miss Universo Ghana 2022 en el escenario.
Noky Simbani, Miss Universo Gran Bretaña 2022.
Korina Emmanouilidou, Miss Universo Grecia 2022 en el escenario.
Ivana Batchelor, Miss Universo Guatemala 2022 en el escenario durante la Muestra Nacional de Trajes.
Rebeca Rodríguez, Miss Universo Honduras 2022.
Mideline Phelizor, Miss Universo Haití 2022 en el escenario.
Hrafnhildur Haraldsdóttir, Miss Universo Islandia 2022.
Divita Rai, Miss Universo India 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Laksmi De Neefe Suardana, Miss Universo Indonesia 2022.
Virginia Stablum, Miss Universo Italia 2022 en el escenario.
Toshami Calvin, Miss Universo Jamaica 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Marybelen Sakamoto, Miss Universo Japón 2022 en el escenario.
Hanna Kim, Miss Universo Corea 2022 en el escenario.
Roksana Ibrahimi, Miss Universo Kosovo 2022 con su traje representa la cultura de su país.
Altynai Botoyarova, Miss Universo Kirguistán 2022 en el escenario.
Payengxa Lor, Miss Universo Laos 2022 durante la Exposición Nacional de Trajes.
Yasmina Zaytoub, Miss Universo Líbano 2022 en el escenario.
Lesley Cheam, Miss Universo Malasia 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Maxine Formosa Gruppetta, Miss Universo Malta 2022.
Alexandrine Belle-Etoile, Miss Universo Mauritius 2022 en el escenario.
Irma Miranda, Miss Universo México 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Moe Zar Lu, Miss Universo Myanmar 2022 en el escenario.
Cassia Sharpley, Miss Universe Namibia 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Sophiya Bhujel, Miss Universo Nepal 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Ona Moody, Miss Universo Países Bajos 2022 en el escenario.
Norma Huembes, Miss Universo Nicaragua 2022 en la Muestra de Trajes Nacionales.
Hannah Iribhogbe, Miss Universo Nigeria 2022.
Ida Hauan, Miss Universo Noruega 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Solaris Barba Miss Universo Panamá 2022 en el escenario.
Lia Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022.
Alessia Rovegno, Miss Universo Perú 2022 en el escenario.
Celeste Cortesi, Miss Universo Filipinas 2022.
Aleksandra Klepaczka, Miss Universo Polonia 2022.
Telma Madeira, Miss Universo Portugal 2022 en el Show de Trajes Nacionales.
Ashley Cariño, Miss Universo Puerto Rico 2022 en el escenario.
Anna Linnikova, Miss Universo Rusia 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Sheris Paul, Miss Universo Santa Lucía 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Gabriella Gonthier, Miss Universo Seychelles 2022 en el escenario.
Carissa Yap, Miss Universo Singapur 2022.
Karolina Michalcikova, Miss Universo República Eslovaca 2022 en el escenario.
Ndavi Nokeri, Miss Universo Sudáfrica 2022 durante la Exposición Nacional de Trajes.
Alicia Faubel, Miss Universo España 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Alia Guindi, Miss Universo Suiza 2022 en el escenario.
Anna Sueangam-Iam, Miss Universo Tailandia 2022.
Angel Cartwright, Miss Universo Las Bahamas 2022 en el escenario.
Tya Jané Ramey, Miss Universo Trinidad y Tobago 2022.
Aleyna Şirin, Miss Universo Turquía 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Viktoriia Apanasenko, Miss Universo Ucrania 2022 en el escenario.
Carla Romero, Miss Universo Uruguay 2022 con traje que mejor representa la cultura de su país.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022.
Chau Nguyen, Miss Universo Vietnam 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
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Deta Kokomani, Miss Universo Albania 2022 con un traje típico que representa la cultura de su país.
Swelia Da Silva Antonio, Miss Universo Angola 2022 en el escenario.
Bárbara Cabrera, Miss Universo Argentina representado la cultura de su país.
Kristina Ayanian, Miss Universo Armenia, representando la cultura de su país de origen.
Kiara Arends, Miss Universo Aruba orgullosa de representar a su país con traje típico.
Monique Riley, Miss Universo Australia, representando en el escenario con traje típico.
Evlin Abdulla Khalifa, Miss Universo Bahrain, con traje típico que representa su cultura.
Chayenne Van Aarle, Miss Universo Bélgica representando a su país con traje típico.
Ashley Lightburn, Miss Universo Belice con traje típico y además representa su cultura.
Tashi Choden, Miss Universo Bután, representando con traje típico su cultura.
Camila Sanabria, Miss Universo Bolivia, representando a un cóndor andino.
Mia Mamede, Miss Universo Brasil orgullosa de representar la cultura de su país.
Lia Claxton, Miss Universo Islas Vírgenes Británicas, con traje típico de su país.
Kristina Plamenova, Miss Universo Bulgaria con traje típico.
Manita Hang, Miss Universo Camboya con traje típico y orgullosa de su cultura.
Monalisa Mouketey, Miss Universo Camerún con traje que representa su cultura.
Amelia Tu, Miss Universo Canadá 2022.
Chloe Powery-Doxey, Miss Universo Islas Caimán orgullosa de poder representar la cultura de su país con traje típico.
Sofía Depassier, Miss Universo Chile 2022.
Sichen Jiang, Miss Universo China 2022.
María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia, representando un ave fénix.
Fernanda Rodríguez Ávila, Miss Universo Costa Rica, representando a un colibrí.
Arijana Podgajski, Miss Universo Croacia 2022 en el escenario.
Gabriëla Dos Santos, Miss Universo Curazao, con traje típico de su país de origen.
Sára Mikulenková, Miss Universo República Checa 2022.
Alba Isabel Obama Moliko, Miss Universo Guinea Ecuatorial con traje típico de su país.
Nayelhi González, Miss Universo Ecuador con traje típico que representa la cultura de su país.
Alejandra Guajardo, Miss Universo El Salvador 2022.
Petra Hämäläinen, Miss Universo Finlandia 2022 en el escenario.
Floriane Bascou, Miss Universo Francia 2022.
Soraya Kohlmann, Miss Universo Alemania 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Engracia Mofuman, Miss Universo Ghana 2022 en el escenario.
Noky Simbani, Miss Universo Gran Bretaña 2022.
Korina Emmanouilidou, Miss Universo Grecia 2022 en el escenario.
Ivana Batchelor, Miss Universo Guatemala 2022 en el escenario durante la Muestra Nacional de Trajes.
Rebeca Rodríguez, Miss Universo Honduras 2022.
Mideline Phelizor, Miss Universo Haití 2022 en el escenario.
Hrafnhildur Haraldsdóttir, Miss Universo Islandia 2022.
Divita Rai, Miss Universo India 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Laksmi De Neefe Suardana, Miss Universo Indonesia 2022.
Virginia Stablum, Miss Universo Italia 2022 en el escenario.
Toshami Calvin, Miss Universo Jamaica 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Marybelen Sakamoto, Miss Universo Japón 2022 en el escenario.
Hanna Kim, Miss Universo Corea 2022 en el escenario.
Roksana Ibrahimi, Miss Universo Kosovo 2022 con su traje representa la cultura de su país.
Altynai Botoyarova, Miss Universo Kirguistán 2022 en el escenario.
Payengxa Lor, Miss Universo Laos 2022 durante la Exposición Nacional de Trajes.
Yasmina Zaytoub, Miss Universo Líbano 2022 en el escenario.
Lesley Cheam, Miss Universo Malasia 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Maxine Formosa Gruppetta, Miss Universo Malta 2022.
Alexandrine Belle-Etoile, Miss Universo Mauritius 2022 en el escenario.
Irma Miranda, Miss Universo México 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Moe Zar Lu, Miss Universo Myanmar 2022 en el escenario.
Cassia Sharpley, Miss Universe Namibia 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Sophiya Bhujel, Miss Universo Nepal 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Ona Moody, Miss Universo Países Bajos 2022 en el escenario.
Norma Huembes, Miss Universo Nicaragua 2022 en la Muestra de Trajes Nacionales.
Hannah Iribhogbe, Miss Universo Nigeria 2022.
Ida Hauan, Miss Universo Noruega 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Solaris Barba Miss Universo Panamá 2022 en el escenario.
Lia Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022.
Alessia Rovegno, Miss Universo Perú 2022 en el escenario.
Celeste Cortesi, Miss Universo Filipinas 2022.
Aleksandra Klepaczka, Miss Universo Polonia 2022.
Telma Madeira, Miss Universo Portugal 2022 en el Show de Trajes Nacionales.
Ashley Cariño, Miss Universo Puerto Rico 2022 en el escenario.
Anna Linnikova, Miss Universo Rusia 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Sheris Paul, Miss Universo Santa Lucía 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Gabriella Gonthier, Miss Universo Seychelles 2022 en el escenario.
Carissa Yap, Miss Universo Singapur 2022.
Karolina Michalcikova, Miss Universo República Eslovaca 2022 en el escenario.
Ndavi Nokeri, Miss Universo Sudáfrica 2022 durante la Exposición Nacional de Trajes.
Alicia Faubel, Miss Universo España 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Alia Guindi, Miss Universo Suiza 2022 en el escenario.
Anna Sueangam-Iam, Miss Universo Tailandia 2022.
Angel Cartwright, Miss Universo Las Bahamas 2022 en el escenario.
Tya Jané Ramey, Miss Universo Trinidad y Tobago 2022.
Aleyna Şirin, Miss Universo Turquía 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Viktoriia Apanasenko, Miss Universo Ucrania 2022 en el escenario.
Carla Romero, Miss Universo Uruguay 2022 con traje que mejor representa la cultura de su país.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022.
Chau Nguyen, Miss Universo Vietnam 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Deta Kokomani, Miss Universo Albania 2022 con un traje típico que representa la cultura de su país.
Swelia Da Silva Antonio, Miss Universo Angola 2022 en el escenario.
Bárbara Cabrera, Miss Universo Argentina representado la cultura de su país.
Kristina Ayanian, Miss Universo Armenia, representando la cultura de su país de origen.
Kiara Arends, Miss Universo Aruba orgullosa de representar a su país con traje típico.
Monique Riley, Miss Universo Australia, representando en el escenario con traje típico.
Evlin Abdulla Khalifa, Miss Universo Bahrain, con traje típico que representa su cultura.
Chayenne Van Aarle, Miss Universo Bélgica representando a su país con traje típico.
Ashley Lightburn, Miss Universo Belice con traje típico y además representa su cultura.
Tashi Choden, Miss Universo Bután, representando con traje típico su cultura.
Camila Sanabria, Miss Universo Bolivia, representando a un cóndor andino.
Mia Mamede, Miss Universo Brasil orgullosa de representar la cultura de su país.
Lia Claxton, Miss Universo Islas Vírgenes Británicas, con traje típico de su país.
Kristina Plamenova, Miss Universo Bulgaria con traje típico.
Manita Hang, Miss Universo Camboya con traje típico y orgullosa de su cultura.
Monalisa Mouketey, Miss Universo Camerún con traje que representa su cultura.
Amelia Tu, Miss Universo Canadá 2022.
Chloe Powery-Doxey, Miss Universo Islas Caimán orgullosa de poder representar la cultura de su país con traje típico.
Sofía Depassier, Miss Universo Chile 2022.
Sichen Jiang, Miss Universo China 2022.
María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia, representando un ave fénix.
Fernanda Rodríguez Ávila, Miss Universo Costa Rica, representando a un colibrí.
Arijana Podgajski, Miss Universo Croacia 2022 en el escenario.
Gabriëla Dos Santos, Miss Universo Curazao, con traje típico de su país de origen.
Sára Mikulenková, Miss Universo República Checa 2022.
Alba Isabel Obama Moliko, Miss Universo Guinea Ecuatorial con traje típico de su país.
Nayelhi González, Miss Universo Ecuador con traje típico que representa la cultura de su país.
Alejandra Guajardo, Miss Universo El Salvador 2022.
Petra Hämäläinen, Miss Universo Finlandia 2022 en el escenario.
Floriane Bascou, Miss Universo Francia 2022.
Soraya Kohlmann, Miss Universo Alemania 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Engracia Mofuman, Miss Universo Ghana 2022 en el escenario.
Noky Simbani, Miss Universo Gran Bretaña 2022.
Korina Emmanouilidou, Miss Universo Grecia 2022 en el escenario.
Ivana Batchelor, Miss Universo Guatemala 2022 en el escenario durante la Muestra Nacional de Trajes.
Rebeca Rodríguez, Miss Universo Honduras 2022.
Mideline Phelizor, Miss Universo Haití 2022 en el escenario.
Hrafnhildur Haraldsdóttir, Miss Universo Islandia 2022.
Divita Rai, Miss Universo India 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Laksmi De Neefe Suardana, Miss Universo Indonesia 2022.
Virginia Stablum, Miss Universo Italia 2022 en el escenario.
Toshami Calvin, Miss Universo Jamaica 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Marybelen Sakamoto, Miss Universo Japón 2022 en el escenario.
Hanna Kim, Miss Universo Corea 2022 en el escenario.
Roksana Ibrahimi, Miss Universo Kosovo 2022 con su traje representa la cultura de su país.
Altynai Botoyarova, Miss Universo Kirguistán 2022 en el escenario.
Payengxa Lor, Miss Universo Laos 2022 durante la Exposición Nacional de Trajes.
Yasmina Zaytoub, Miss Universo Líbano 2022 en el escenario.
Lesley Cheam, Miss Universo Malasia 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Maxine Formosa Gruppetta, Miss Universo Malta 2022.
Alexandrine Belle-Etoile, Miss Universo Mauritius 2022 en el escenario.
Irma Miranda, Miss Universo México 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Moe Zar Lu, Miss Universo Myanmar 2022 en el escenario.
Cassia Sharpley, Miss Universe Namibia 2022 con traje que representa la cultura de su país.
Sophiya Bhujel, Miss Universo Nepal 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Ona Moody, Miss Universo Países Bajos 2022 en el escenario.
Norma Huembes, Miss Universo Nicaragua 2022 en la Muestra de Trajes Nacionales.
Hannah Iribhogbe, Miss Universo Nigeria 2022.
Ida Hauan, Miss Universo Noruega 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Solaris Barba Miss Universo Panamá 2022 en el escenario.
Lia Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022.
Alessia Rovegno, Miss Universo Perú 2022 en el escenario.
Celeste Cortesi, Miss Universo Filipinas 2022.
Aleksandra Klepaczka, Miss Universo Polonia 2022.
Telma Madeira, Miss Universo Portugal 2022 en el Show de Trajes Nacionales.
Ashley Cariño, Miss Universo Puerto Rico 2022 en el escenario.
Anna Linnikova, Miss Universo Rusia 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Sheris Paul, Miss Universo Santa Lucía 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Gabriella Gonthier, Miss Universo Seychelles 2022 en el escenario.
Carissa Yap, Miss Universo Singapur 2022.
Karolina Michalcikova, Miss Universo República Eslovaca 2022 en el escenario.
Ndavi Nokeri, Miss Universo Sudáfrica 2022 durante la Exposición Nacional de Trajes.
Alicia Faubel, Miss Universo España 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Alia Guindi, Miss Universo Suiza 2022 en el escenario.
Anna Sueangam-Iam, Miss Universo Tailandia 2022.
Angel Cartwright, Miss Universo Las Bahamas 2022 en el escenario.
Tya Jané Ramey, Miss Universo Trinidad y Tobago 2022.
Aleyna Şirin, Miss Universo Turquía 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
Viktoriia Apanasenko, Miss Universo Ucrania 2022 en el escenario.
Carla Romero, Miss Universo Uruguay 2022 con traje que mejor representa la cultura de su país.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 en el escenario durante la Exposición Nacional de Trajes.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022.
Chau Nguyen, Miss Universo Vietnam 2022 en la Exposición Nacional de Trajes.
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