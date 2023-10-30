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FOTOS | Natalia Lafourcade vence a Bad Bunny en los Premios Rolling Stone

Natalia Lafourcade, orgullosamente mexicana, ¡venció a “Bad Bunny” en unos premios en español! ¿Cómo sucedió todo? Te compartimos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Bad Bunny saludando.jpg
Natalia sentada.jpg
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