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FOTOS | Revelan cómo se llama la hija de Christian Nodal y Cazzu

Recientemente, Nodal y Cazzu se convirtieron en padres por primera vez, ¡nació su hija! Pero, ¿cómo se llama? Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Nodal de joven.jpg
Cazzu de perfil.jpg
Cazzu y Nodal hijo.jpg
Nodal saludando.jpg
Cazzu foto en espejo.jpg
Cazzu y Nodal felices.jpg
Nodal riendo.jpg
Cazzu selfie.jpg
Cazzu y Nodal con su bebé.jpg
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Cazzu con fleco.jpg
Cazzu y Nodal foto en el espejo.jpg
Nodal con lentes.jpg
Cazzu comiendo paleta.jpg
Cazzu y Nodal amorosos.jpg
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