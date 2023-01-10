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FOTOS | Los outfits más destacados que usó Betty La Fea.

Han pasado 24 años del estreno de la famosísima telenovela “Yo soy Betty, la fea” y no podemos negar que la protagonista utilizó grandiosos outfits.

Por: Redacción Azteca UNO

Para ir a la oficina Betty utilizó una camisa de vestir y sin duda es esencial para ir a trabajar.
A Betty le gustaba mucho utilizar camisas con estampados y siempre le agregaba un accesorio en el cuello.
Este es un outfit que muchas de nosotras utilizamos cuando estábamos pequeñas y el cuello de encaje era un clásico.
Betty siempre combinaba las camisas de vestir en colores fuertes y los sacos.
Aquí otra prueba de las combinaciones que hacía con camisas y sacos, siempre con colores fuertes.
Al igual que Betty este blazer es un básico para muchas de nosotras.
Las camisas con estampados eran de sus prendas favoritas y sin duda son un básico.
También le gustaba mucho utilizar chalecos, los combinaba con camisas de manga larga y una pequeña bolsa no podía faltar.
Betty siempre sabía como combinar su ropa y sin duda quedaba muy bien.
Otra de sus prendas favoritas eran los suéteres de cuello de tortuga y hasta la fecha se siguen utilizando, es un básico.
También solía utilizar faldas largas con camisas de vestir y siempre buscaba que los colores que utilizaba fueran los mismos.
Los blazer siempre serán un básico en el armario de cualquier mujer y Betty lo sabía.
Sin duda este es un outfit perfecto para ir a trabajar y más si te quieres ver elegante.
Las prendas con estampados eran sus favoritas y más si tenían flores, y para muchas de nosotras también lo son.
Los conjuntos con estampados eran de sus prendas favoritas y siempre tenían que ser colores oscuros.
Las prendas en color negro son básicas y se pueden combinar con cualquier otro color y aquí Betty le agrego un accesorio en su cuello en color blanco.
Betty se hizó un cambio de look y sin duda es algo que por lo menos una vez en la vida debe de pasar.
Los conjuntos de falda y saco son una prenda básica y sin duda perfectos para ir a trabajar.
Las playeras de rayas también las solía utilizar mucho y siempre le agregaba un chaleco que combinara o fuera del mismo color.
Otra prenda favorita para muchas de nosotras son las bufandas, son perfectas para darle otro toque a tu outfit.
Los sacos siempre eran una prenda esencial para Betty y sobre todo ideales para ir a trabajar.
Las prendas que tenían algún tipo de cuello de encaje siempre nos va a recordar a nuestra infancia.
Siempre que utilizaba una camisa de vestir, se tenía que poner un saco y eso era algo que la caracterizaba.
Un outfit muy clásico era cuando se usaba un vestido y le agregabas unas medias.
Los vestidos de un solo color son de las prendas más esenciales que una siempre debe de tener en su closet.
Recuerda que este outfit es un básico por si un día no sabes que ponerte para ir a trabajar.
Betty siempre utilizó prendas muy básicas y sin duda todas debemos de tener por lo menos una en nuestro closet.
Recuerda agregarle a tu outfit algún tipo de accesorio, así sean unos aretes pequeños.
Recuerda que saber combinar bien los colores siempre te hará ver presentable.
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Para ir a la oficina Betty utilizó una camisa de vestir y sin duda es esencial para ir a trabajar.
A Betty le gustaba mucho utilizar camisas con estampados y siempre le agregaba un accesorio en el cuello.
Este es un outfit que muchas de nosotras utilizamos cuando estábamos pequeñas y el cuello de encaje era un clásico.
Betty siempre combinaba las camisas de vestir en colores fuertes y los sacos.
Aquí otra prueba de las combinaciones que hacía con camisas y sacos, siempre con colores fuertes.
Al igual que Betty este blazer es un básico para muchas de nosotras.
Las camisas con estampados eran de sus prendas favoritas y sin duda son un básico.
También le gustaba mucho utilizar chalecos, los combinaba con camisas de manga larga y una pequeña bolsa no podía faltar.
Betty siempre sabía como combinar su ropa y sin duda quedaba muy bien.
Otra de sus prendas favoritas eran los suéteres de cuello de tortuga y hasta la fecha se siguen utilizando, es un básico.
También solía utilizar faldas largas con camisas de vestir y siempre buscaba que los colores que utilizaba fueran los mismos.
Los blazer siempre serán un básico en el armario de cualquier mujer y Betty lo sabía.
Sin duda este es un outfit perfecto para ir a trabajar y más si te quieres ver elegante.
Las prendas con estampados eran sus favoritas y más si tenían flores, y para muchas de nosotras también lo son.
Los conjuntos con estampados eran de sus prendas favoritas y siempre tenían que ser colores oscuros.
Las prendas en color negro son básicas y se pueden combinar con cualquier otro color y aquí Betty le agrego un accesorio en su cuello en color blanco.
Betty se hizó un cambio de look y sin duda es algo que por lo menos una vez en la vida debe de pasar.
Los conjuntos de falda y saco son una prenda básica y sin duda perfectos para ir a trabajar.
Las playeras de rayas también las solía utilizar mucho y siempre le agregaba un chaleco que combinara o fuera del mismo color.
Otra prenda favorita para muchas de nosotras son las bufandas, son perfectas para darle otro toque a tu outfit.
Los sacos siempre eran una prenda esencial para Betty y sobre todo ideales para ir a trabajar.
Las prendas que tenían algún tipo de cuello de encaje siempre nos va a recordar a nuestra infancia.
Siempre que utilizaba una camisa de vestir, se tenía que poner un saco y eso era algo que la caracterizaba.
Un outfit muy clásico era cuando se usaba un vestido y le agregabas unas medias.
Los vestidos de un solo color son de las prendas más esenciales que una siempre debe de tener en su closet.
Recuerda que este outfit es un básico por si un día no sabes que ponerte para ir a trabajar.
Betty siempre utilizó prendas muy básicas y sin duda todas debemos de tener por lo menos una en nuestro closet.
Recuerda agregarle a tu outfit algún tipo de accesorio, así sean unos aretes pequeños.
Recuerda que saber combinar bien los colores siempre te hará ver presentable.
Para ir a la oficina Betty utilizó una camisa de vestir y sin duda es esencial para ir a trabajar.
A Betty le gustaba mucho utilizar camisas con estampados y siempre le agregaba un accesorio en el cuello.
Este es un outfit que muchas de nosotras utilizamos cuando estábamos pequeñas y el cuello de encaje era un clásico.
Betty siempre combinaba las camisas de vestir en colores fuertes y los sacos.
Aquí otra prueba de las combinaciones que hacía con camisas y sacos, siempre con colores fuertes.
Al igual que Betty este blazer es un básico para muchas de nosotras.
Las camisas con estampados eran de sus prendas favoritas y sin duda son un básico.
También le gustaba mucho utilizar chalecos, los combinaba con camisas de manga larga y una pequeña bolsa no podía faltar.
Betty siempre sabía como combinar su ropa y sin duda quedaba muy bien.
Otra de sus prendas favoritas eran los suéteres de cuello de tortuga y hasta la fecha se siguen utilizando, es un básico.
También solía utilizar faldas largas con camisas de vestir y siempre buscaba que los colores que utilizaba fueran los mismos.
Los blazer siempre serán un básico en el armario de cualquier mujer y Betty lo sabía.
Sin duda este es un outfit perfecto para ir a trabajar y más si te quieres ver elegante.
Las prendas con estampados eran sus favoritas y más si tenían flores, y para muchas de nosotras también lo son.
Los conjuntos con estampados eran de sus prendas favoritas y siempre tenían que ser colores oscuros.
Las prendas en color negro son básicas y se pueden combinar con cualquier otro color y aquí Betty le agrego un accesorio en su cuello en color blanco.
Betty se hizó un cambio de look y sin duda es algo que por lo menos una vez en la vida debe de pasar.
Los conjuntos de falda y saco son una prenda básica y sin duda perfectos para ir a trabajar.
Las playeras de rayas también las solía utilizar mucho y siempre le agregaba un chaleco que combinara o fuera del mismo color.
Otra prenda favorita para muchas de nosotras son las bufandas, son perfectas para darle otro toque a tu outfit.
Los sacos siempre eran una prenda esencial para Betty y sobre todo ideales para ir a trabajar.
Las prendas que tenían algún tipo de cuello de encaje siempre nos va a recordar a nuestra infancia.
Siempre que utilizaba una camisa de vestir, se tenía que poner un saco y eso era algo que la caracterizaba.
Un outfit muy clásico era cuando se usaba un vestido y le agregabas unas medias.
Los vestidos de un solo color son de las prendas más esenciales que una siempre debe de tener en su closet.
Recuerda que este outfit es un básico por si un día no sabes que ponerte para ir a trabajar.
Betty siempre utilizó prendas muy básicas y sin duda todas debemos de tener por lo menos una en nuestro closet.
Recuerda agregarle a tu outfit algún tipo de accesorio, así sean unos aretes pequeños.
Recuerda que saber combinar bien los colores siempre te hará ver presentable.

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