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FOTOS | Shakira deja al descubierto el estado de salud de su padre.

La cantante colombiana publicó una fotografía de sus padres y la salud de William Mebarak Chadid encendió las alarmas de sus fans. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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