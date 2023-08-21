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FOTOS | Lo que sabemos hasta ahora de la muerte de la hija de Luis Ángel Franco.

El exvocalista de Los Recoditos compartió la triste noticia a través de un comunicado. Todos los detalles en las fotos.

Por: Redacción Azteca UNO

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