Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias harán una gira juntos

No, no estás soñando, ¡estos tres guapos y talentosos estarán haciendo una gira juntos! Enrique Iglesias, Ricky Martin y Sebastian Yatra. ¿Te imaginas lo increíble que estarán sus shows? Te contamos los detalles, ¡entérate!

Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias harán una gira musical juntos.

Esto le gustará a muchas fans de diferentes generaciones, y es que Sebastián Yatra, Ricky Martin y Enrique Iglesias se unirán en una gira musical por Estados Unidos y Canadá. Iniciará el 25 de septiembre de 2021 en Las Vegas y terminará el 20 noviembre del mismo año. Los boletos estarán pronto a la venta, aún no se sabe el valor de los mismos, ¡pero seguro se venderán como pan caliente! A todos les urge un concierto, ¿a poco no se les antoja?

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Recordemos que el tour comenzaría a principios del 2020, pero debido a la pandemia, se retrasó, ¡ahora que se han comenzado a hacer eventos poco a poco para volver a la normalidad, estos tres guapos están más que preparados! Y seguro sus fans también.

Desde hace ya décadas, Enrique Iglesias y Ricky Martin se han mantenido en el gusto del público, y es que son de esos artistas que ya no hay, que difícilmente volverán, ¡los grandes! Puede que dejen de sacar nueva música durante años, pero sacan algo nuevo y siempre se colocan en los primeros lugares de popularidad. Además, siempre buscan reinventarse. Aunque al inicio eran baladistas pop, conforme pasan los años sacan música que esté en tendencia y colaboraciones con los artistas que estén sonando mucho en el momento, ¡lo hacen muy bien!

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Por otro lado, Sebastián Yatra que de unos años para acá, es uno de los artistas urbanos más reconocidos de manera internacional, ¡no hay alguien que no lo conozca! Tema que saca, tema que es hit y gana premios.

Sin duda, estos shows serán un éxito, te estaremos contando cómo les va cuando inicien.

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