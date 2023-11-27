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FOTOS | ¿Shakira está preparando documental sobre su ruptura con Piqué?

La colombiana quiere seguir facturando con un documental de su vida que incluiría el tormentoso truene con el padre de sus hijos. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Shakira y Pique y su hijo.jpg
Shakira y Pique vacaciones.jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira y Pique premio.jpg
Shakira y Pique nieve.jpg
Shakira y Pique invierno.jpg
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Shakira y Pique Halloween.jpg
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Shakira y Pique FIFA BALLON 2011.jpg
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Shakira y Pique Barcelona.jpg
Shakira y Pique beso.jpg
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