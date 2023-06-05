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FOTOS | Shakira se plantó en la mansión de Piqué, ¡con 20 maletas!

La intérprete de “Monotonía” fue captada en el hogar que un día compartió con Piqué con todo y maletas. Todos los detalles en las imágenes.

Por: Maribel Velázquez

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