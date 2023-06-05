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FOTOS | Shakira rompe las redes con tremendo escote, ¿un guiño para Lewis Hamilton?

La cantante colombiana fue captada en la Fórmula 1, ¡tremendamente sexy al lado de Lewis Hamilton! Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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