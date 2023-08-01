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FOTOS | ¿Qué estudió Shakira? Estos son sus títulos académicos de la cantante

Es sabido que Shakira tiene un coeficiente intelectual privilegiado, ¡es súper inteligente! ¿Qué estudió además de música? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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