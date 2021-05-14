FOTOS: Halcones y Jaguares en busca de inmunidad en Survivor México.

La tribu Jaguar regresó a su refugio y se encontró con la jaula de bambú ya que deben mandar a tres integrantes al exilio de Survivor México. Pablo Martí y Paco Pizaña se reunieron en la madrugada para comentar sobre los integrantes más débiles de la tribu Halcón.

Integrantes de la tribu Halcón de Survivor México planean robar el tótem de Bárbara Falconi.

Paco Pizaña, Natalia Alcocer, Jorge Ortín, Memo Dorantes y Fernando Vélez comentaron sobre la recompensa y Natalia destacó el tema del tótem oculto de Bárbara Falconi. Paco propone comenzar a buscar entre las pertenencias de Bárbara para disolver cualquier duda.

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Cyntia González y Kristal Silva hablaron de la actitud de Alejandra Toussaint por atacar y criticar justo antes del exilio. El “Dream Team”de Natalia, Adianez, Paco, Pablo y Gary revelaron que Memo Dorantes no ha aportado mucho a la tribu.

Alejandra Toussaint realizó un ritual para purificar las malas energías de la tribu Jaguar. Sargento Rap, Eduardo Barquín y Julio Barraza evalúan la efectividad de Valeria Peñaloza desde su llegada, Julio confiesa ante cámaras que no cree que Valeria llegue a la final.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ pone a prueba el balance y equilibrio de los sobrevivientes que quieran ser portadores del collar de inmunidad individual de Survivor México. Nuevamente Bárbara Falconi y Julio Barraza derrotaron a sus compañeros y se convierten en los portadores de los collares de inmunidad individual de Survivor México.

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Los sobrevivientes se enfrentaron por equipos en el armado de una estructura que deberán mantener en equilibrio para obtener las calaveras necesarias y librarse del concejo tribal de Survivor México. La tribu Jaguar obtuvo el triunfo absoluto.

Estrategia de la tribu Halcón al mandar a Natalia Alcocer al juego de la extinción de Survivor México.

Jaguares y Halcones se reunieron en el concejo tribal de Survivor México pero solamente los integrantes de la tribu Halcón votaron tras haber perdido el juego por el tótem de inmunidad grupal. La mayoría de la tribu decidió votar por Natalia Alcocer pues confesó en campamento que quería ser nominada.

