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FOTOS | ¿Quién ganó collar inmunidad Survivor México 11 agosto 2022?

Después de un riguroso juego de equilibrio y resistencia, David Ortega, Julián Huergo y David García ganaron el collar de inmunidad Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Los Otros perdieron su inmunidad la semana pasada en Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea permanecer unida en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar no quiere perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Los Otros fueron los primeros en enfrentarse por el collar de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Seis Jaguares se enfrentan por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” atestigua el duelo por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Solo un integrante de cada tribu ganará el collar de Survivor México 2022.
Halcones cerraron el duelo por el collar de Survivor México 2022.
Juego de resistencia, equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Julián ganó el collar de inmunidad de Los Otros en Survivor México 2022.
David García derrotó a sus compañeros y ganó el collar de inmunidad Survivor México 2022.
Nuevamente David Ortega ganó el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones, Jaguares y Los Otros desean la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar la pelota entre el lazo y el circuito de Survivor México 2022.
Nadar hasta el siguiente módulo de Survivor México 2022.
Juego en parejas por increíble recompensa de Survivor México 2022.
En parejas seguir trasladando las pelotas de Survivor México 2022.
Finalmente trasladar las pelotas a la canastilla de Survivor México 2022.
La tribu que consiga 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Una suculenta recompensa en disputa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Una hamburguesa como recompensa en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao ya puede jugar por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia a la tribu ganadora de la recompensa Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Los Otros perdieron su inmunidad la semana pasada en Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea permanecer unida en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar no quiere perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Los Otros fueron los primeros en enfrentarse por el collar de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Seis Jaguares se enfrentan por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” atestigua el duelo por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Solo un integrante de cada tribu ganará el collar de Survivor México 2022.
Halcones cerraron el duelo por el collar de Survivor México 2022.
Juego de resistencia, equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Julián ganó el collar de inmunidad de Los Otros en Survivor México 2022.
David García derrotó a sus compañeros y ganó el collar de inmunidad Survivor México 2022.
Nuevamente David Ortega ganó el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones, Jaguares y Los Otros desean la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar la pelota entre el lazo y el circuito de Survivor México 2022.
Nadar hasta el siguiente módulo de Survivor México 2022.
Juego en parejas por increíble recompensa de Survivor México 2022.
En parejas seguir trasladando las pelotas de Survivor México 2022.
Finalmente trasladar las pelotas a la canastilla de Survivor México 2022.
La tribu que consiga 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Una suculenta recompensa en disputa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Una hamburguesa como recompensa en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao ya puede jugar por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia a la tribu ganadora de la recompensa Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Los Otros perdieron su inmunidad la semana pasada en Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea permanecer unida en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar no quiere perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Los Otros fueron los primeros en enfrentarse por el collar de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Seis Jaguares se enfrentan por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” atestigua el duelo por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Solo un integrante de cada tribu ganará el collar de Survivor México 2022.
Halcones cerraron el duelo por el collar de Survivor México 2022.
Juego de resistencia, equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Julián ganó el collar de inmunidad de Los Otros en Survivor México 2022.
David García derrotó a sus compañeros y ganó el collar de inmunidad Survivor México 2022.
Nuevamente David Ortega ganó el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones, Jaguares y Los Otros desean la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar la pelota entre el lazo y el circuito de Survivor México 2022.
Nadar hasta el siguiente módulo de Survivor México 2022.
Juego en parejas por increíble recompensa de Survivor México 2022.
En parejas seguir trasladando las pelotas de Survivor México 2022.
Finalmente trasladar las pelotas a la canastilla de Survivor México 2022.
La tribu que consiga 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Una suculenta recompensa en disputa para los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Emocionante juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Una hamburguesa como recompensa en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar la recompensa en Survivor México 2022.
Cuchao ya puede jugar por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia a la tribu ganadora de la recompensa Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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