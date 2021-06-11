FOTOS: Survivor presenció arduas batallas en sus aguas y tierras.

La tribu Jaguar regresa al refugio de la playa de Survivor México. Kristal Silva reveló ante sus compañeros que Jorge Ortín es muy fuerte por haberse quedado en el reality de supervivencia más emocionante.

La tribu Halcón tuvo un recorrido por las calles de República Dominicana hasta llegar al restaurante exclusivo donde disfrutarán de un delicioso sushi tras haber ganado la recompensa en las playas de Survivor México.

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Aparente armonía entre los sobrevivientes de Survivor México.

Los sobrevivientes de la tribu Jaguar expresaron que se han sentido cansados y adoloridos por los juegos de Survivor México. Bárbara Falconi reveló ante cámaras que admira la determinación de Alejandra Toussaint al recolectar y pescar a primera hora del día.

Un nuevo enfrentamiento entre Halcones y Jaguares por una inconmensurable recompensa, una suculenta carne asada preparada en ese mismo instante. Un arduo circuito de obstáculos en las tierras de Survivor México definieron a la tribu Jaguar como absoluta ganadora.

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La tribu Halcón regresó a su campamento con el ánimo decaído pues Sargento Rap ansiaba la carnita asada de Survivor México y la tribu Halcón notó que la estrategia de los Jaguares era muy ventajosa para encestar las pelotas.

Alejandra Toussaint decidió armar una hamaca para el refugio de la nueva tribu Jaguar y todos sus compañeros quedaron asombrados con su trabajo. Alejandra confesó que se siente cómoda con su nueva tribu.

Los sobrevivientes de la tribu Halcón derraman lágrimas por recompensa.

Halcones y Jaguares se reúnen en el río de Survivor México para enfrentarse por una recompensa sumamente invaluable, una videollamada con familiares y amigos. Una batalla colosal entre Jaguares y Halcones en el que la fuerza fue puesta a prueba, los sobrevivientes de la tribu Halcón resultaron victoriosos.

Los sobrevivientes de la tribu Halcón fueron guiados a una sala especial en donde realizaron la videollamada con sus familiares y amigos, un emotivo momento entre sobrevivientes y familiares, las lágrimas se hicieron presentes en Survivor México.

