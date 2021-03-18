FOTOS: Conoce a los ocho participantes que se añaden a la lista de participantes de la nueva temporada de Survivor México.

El reality de supervivencia más emocionante estará de regreso, te presentamos ocho participantes que fueron anunciados en diferentes horarios de la programación de TV Azteca.

Survivor México nos mantiene al filo del asiento.

Hasta la fecha se tiene conocimiento de los primeros ocho participantes del reality de supervivencia, pero esta tarde se dieron a conocer los nombres de otros ocho aspirantes a sobrevivientes de Survivor México.

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A continuación te presentamos los ocho participantes que se añaden a la lista de la nueva temporada de Survivor México.

1.- Kristal Silva, tiene 29 años, es originaria de Tamaulipas, es conductora y modelo.

Va dispuesta a pellizcarse las mejillas para lucir como toda una reina de Survivor México.

2.- Gabriel Cuevas tiene 32 años, es periodista y reportero del programa “Venga La Alegría” y “Fórmula Espectacular”.

Su estrategia: Sacar el lado oscuro de los demás, aliarse con los fuertes y manipular a los débiles de Survivor México.

3.- Daniel Cortés, tiene 42 años, es conductor, actor, conferencista y healthcoach defensor de la sana nutrición y el ejercicio físico.

Tiene muy claro que sólo puede confiar en él y en nadie más.

4.- Adianez Hernández, tiene 35 años, es actriz y conductora de televisión.

Tiene ganas de salir un rato de casa porque necesita aire fresco y en Survivor México lo conseguirá.

5.- Jorge Ortín, tiene 58 años, es actor y ha participado en más de cien películas nacionales e internacionales.

Las alianzas que pueda hacer, serán parte de su estrategia para ser buen sobreviviente de Survivor México.

6.- Brissia, tiene 29 años, a los doce participó en un reality musical.

No importa su baja estatura, ella siempre está dispuesta a pelear con garra.

7.- Natalia Alcocer, tiene 31 años, es blogger y empresaria.

Natalia no perdona la traición y quiere enseñarle a sus hijas a ser mujeres exitosas.

8.- Gary Centeno, tiene 33 años, actor de teatro, cine y televisión.

Es un hombre muy competitivo, le gusta reinventarse y no le teme a enfrentarse a nada por su mayor motor, su hija.

