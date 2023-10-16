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FOTOS | ¡Conoce a Alba Baptista, la esposa de Chris Evans!

Chris Evans confirmó este fin de semana los rumores que venían desde el mes pasado: Su boda con la también actriz, Alba Baptista. ¡Conoce más de ella!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Chris Evans y esposa
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