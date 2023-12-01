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FOTOS | Beyoncé en medio de críticas ¿por alterar su color de piel?

Beyoncé ha sido blanco de críticas tras presentar el documental de su tour ‘Renaissance’, pues aparece con el cabello platinado y se le ve la piel clara.

Por: Carolina Loaiza

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