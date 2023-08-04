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FOTOS | ¡Celebramos el cumpleaños de nuestra querida Flor Rubio!

Este sábado celebramos un año más de vida de nuestra conductora favorita de espectáculos, Flor Rubio. ¡No te pierdas sus mejores datos en esta galería!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Flor Rubio
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