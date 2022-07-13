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FOTOS | Sofía Vergara celebró llena de sensualidad llegada a los 50.

Sofía Vergara se destaca en la industria por ser una de las mujeres más sensuales, y no pasó por alto ese detalle en su festejo de cumpleaños 50.

Por: Redacción Azteca UNO

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