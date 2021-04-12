Eleazar “N” no le ha dado la primera parte del acuerdo económico que acordaron a Tefi Valenzuela.

Tras darse a conocer las condiciones que tuvo que aceptar Eleazar “N” para obtener su libertad condicional, la modelo Tefi Valenzuela aseguró que el actor aún no le ha dado la primera parte del pago que le debe de hacer.

En entrevista para el programa Ventaneando, la también cantante peruana, quien se encuentra en su país natal, aseguró que Eleazar “N” está atrasado en los depósitos y reveló que todavía se encuentra en espera de los 140 mil pesos que se acordaron.

Tefi negó que ya haya recibido dinero de parte del actor, como se especuó en algunos medios de comunicación: “Eso es mentira. Todavía no me ha dado nada. Acá tengo el baucher que está en ceros. No hay ningún depósito hasta esta hora, creo que tiene hasta las 12:00, pero hasta ahora no ha depositado nada”.

Eleazar “N” ofreció una disculpa a Tefi Valenzuela y a todas las mujeres que se sintieron “agredidas u ofendidas”.

La exprometida de Eleazar, indicó que de no cumplir con el acuerdo, está dispuesta a tomar acciones legales en contra de su agresor.

“Quizás se está demorando horas en llegar porque a mi cuenta todavía no ha llegado nada. Solo tengo una cuenta en México, pero la verdad no ha llegado. De repente toma tiempo de un banco a otro, vamos a ver hasta el final del día”, aseguró Valenzuela, quien no pierde la esperanza de tener lo que le corresponde.

Tefi Valenzuela contó al programa que el dinero que Eleazar “N” le tiene que dar es para pagar las terapias psicológicas que tiene que tomar, luego de la agresión física que vivió: “Me parece que no es nada porque uno de esos pagos se va a ir en pagar a los abogados que gasté, sin contar los pasajes para regresar a cada audiencia porque estaba trabajando entre Estados Unidos y México. Además, la terapia que corresponde por un año”.

Filtran video de la audiencia de Eleazar ‘N’: Tefi Valenzuela llora al saber que no se le hizo justicia.

Anteriormente, Tefi Valenzuela indicó que el acuerdo económico no va sustituir todo el daño que le provocó su expareja: “No sé por qué la ley se sigue diciendo ‘no lo vamos a mostrar como culpable’. Al margen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que no se van a reparar con esto. Yo voy a pasar toda mi vida mordida y esto que voy a cargar por toda mi vida no se me va a quitar con esto”.

“Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado, lo justo es que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público, porque yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa, por lo que su hermana habló mal de mí, por lo que su prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que estoy recibiendo dinero con entrevistas y son mentiras, porque hasta el día de hoy no he recibido ni un peso de esto y no me interesa”, fueron las palabras que dijo Tefi Valenzuela frente al juez que lleva el caso de Eleazar “N”.

La familia de Stephanie Valenzuela la hizo llorar después de las muestras de cariño que recibió a la distancia.

