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FOTOS | Vicente Fernández canta “Ella baila sola” gracias a la Inteligencia Artificial.

La tecnología logró que “El charro de Huentitán” volviera a cantar.  

Por: Maribel Velázquez

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