FOTOS | ¡Werevertumorro amenazado de muerte por su podcast!

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Afirmó que incluso llegó a tener problemas de salud mental, por lo que no piensa dejarse
El momento resultó confuso y divertido y no pasó desapercibido para nadie
El crítico en la segunda temporada de La Granja VIP volvió a arremeter contra el cazafantasmas
Si te gusta mucho peinar a tu hija con moños y diademas, puedes crear un bonito y sencillo organizador a crochet para tenerlos todos siempre a la vista.
El actor cubano no dudó en decir esta fuerte declaración esta noche en La Granja VIP.
Natalia no se quedó callada y llamó manipuladora a la actriz
Durante La Gala de La Granja VIP, tuvimos varios pleitos y muchos nominados. Así es, por esta ocasión tenemos un total de cinco nominados en la placa.
La actriz se defendió de las acusaciones de La Vikinga en La Granja VIP Segunda Temporada.
La victoria de Manelyk le dio el beneficio de elegir a un nominado más. Esto dio como resultado un total de 5 nominados esta semana en La Granja VIP.
Como capataz tomó la decisión con base en el trabajo realizado a lo largo de la semana
Luego del Caoes ocurrido en La Asamblea, Manelyk tuvo un momento de gloria al conseguir el beneficio tras completar la prueba en apenas 50 segundos.
Niurka se convirtió en la tercera nominada de la semana, mientras que un empate entre La Bebeshita y Mónica Escobedo obligó a Pascal a tomar una decisión.
Natalia aseguró que Carlos Trejo era un mentiroso. El Granjero no se quedó callado y le mostró que se equivocaba, por lo que le pidió no asumir el papel de jueza.
El Granjero comenzó a especular del por qué Adame se fue en contra de Trejo esta noche durante la gala.
Mónica Escobedo tenía pensado votar por otra persona, pero las circunstancias ocurridas durante la Asamblea le hicieron cambiar de parecer y fue por la Bebeshita.
Las Granjeras ya saben contra quién se irán en la próxima Asamblea.
La vedette expresó su coraje en contra del creador de contenido luego del cara a cara de esta noche.
Manelyk y Kunno no se guardaron nada al momento de nominar a Niurka y lanzaron fuertes críticas. Sorprendentemente, ella decidió en esta ocasión quedarse callada.