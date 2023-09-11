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FOTOS | Yeri MUA le tira la onda a Pato Borghetti, ¡no sabía que era casado!

La influencer Yeri MUA estuvo como invitada en Venga la Alegría, ¡y le lanzó tremendo piropo a Pato Borghetti! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Pato sonriendo.jpg
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