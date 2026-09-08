Confiar en las personas es más difícil de lo que parece, sobre todo si los pequeños son muy reservados o serios. No obstante, pueden romper de a poco esa barrera con la ayuda de estos 4 juguetes de Peppa Pig y Paw Patrol para que los niños aprendan a confiar en sus amigos. Mientras que estos 4 artículos son ideales para reducir el estrés después de la escuela.

En el mercado hay piezas de Bluey y Peppa Pig que permiten crear historias con varios personajes, asumir diferentes papeles y compartir una misma actividad. El juego entre compañeros ayuda a desarrollar amistades y relaciones, lo que puede dar pie a que los pequeños confíen en los demás. En cambio, estos 3 juguetes enseñan a respetar a las personas.

4 juguetes de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños aprendan a confiar en sus amigos|IA

Los juguetes para confiar en amigos

1. Bluey Story Starter Packs: Incluye una figura de entre 6 y 7.6 centímetros y un accesorio relacionado con una situación de la serie. Para ello, se necesitan 2 niños. Uno puede decidir qué hará un personaje y otro puede proponer una acción distinta, por lo que ambos necesitan escuchar, negociar y llegar a acuerdos para continuar la aventura.

2. Best Friend Bingo: Es una figura articulada de 23 centímetros que puede mantenerse de pie y adoptar distintas posiciones gracias al movimiento de sus brazos y cuerpo. Moose Toys la presenta como una figura para recrear escenas de la serie e inventar nuevas historias. Además, los niños pueden llevar a Bingo a diferentes lugares.

3. Set amigos del colegio: Incluye figuras de Peppa, Lottie Llama, Gabriela Cabra y Mandy Ratona; esta última con una silla de ruedas desmontable. Con estas piezas pueden participar hasta 4 participantes. Un niño puede representar a Peppa, otro a Mandy y otro a cualquiera de las compañeras, para crear una historia escolar.

4. Peppa Pig 2-in-1 Party Bus: El set incluye un autobús de 2 pisos con un escenario de juego de tres niveles. Además de 3 figuras de 7.5 centímetros de Peppa, Danny Dog y Candy Cat con 13 accesorios para crear una historia de fiesta. Los niños pueden decidir qué personaje utiliza cada elemento, qué actividad ocurre primero y cómo continúa la historia.