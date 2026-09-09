5 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Masha y el Oso’ ideales para que los niños se animen a vestirse solos

Aprender a ponerse la ropa solos forma parte de las habilidades de autonomía durante la infancia. Es por ello que estos 5 capítulos de Bluey y Masha y el Oso son ideales para que los niños se animen a vestirse solos. Mientras que estos 3 episodios enseñan a los pequeños a comer saludable

De acuerdo con un artículo del portal CDC, a partir de los 3 años los niños ya se pueden colocar algunas prendas sin ayuda, como pantalones holgados o una chamarra. Algunas escenas de series infantiles muestran rutinas o cambios de ropa que pueden servirles a los padres para hablar con sus hijos sobre este acto de autonomía. Mientras que estos 6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso enseñan a los pequeños sobre la seguridad.

3 episodios de Masha y el Oso que enseñan a los niños a comer saludable|Panadería

Los capítulos de Bluey para que los niños se vistan solos

1. Sticky Gecko: Este capítulo es uno de los más relacionados con la preparación para salir. Chilli intenta conseguir que Bluey y Bingo se arreglen para acudir a una cita de juego con Judo, pero las niñas quieren terminar su juego antes de salir. Bluey además no encuentra su sombrero y Bingo todavía necesita cepillarse los dientes.

2. Daddy Drop Off: La historia presenta a Bandit con la responsabilidad de preparar a Bluey y Bingo para ir a la escuela. El padre intenta mantener la rutina bajo control, aunque termina involucrándose en los juegos de sus hijas. La situación resulta útil para conversar con los niños sobre todo lo que deben completar antes de salir: ropa y objetos personales.

3. Space: En esta aventura, Mackenzie, Jack y Rusty juegan a ser astronautas durante una misión a Marte, mientras Bluey, Indy y Chloe aparecen disfrazadas de extraterrestres. El capítulo permite introducir el vestido mediante el juego simbólico: ponerse una prenda o accesorio puede formar parte de una actividad imaginativa y no solo de una obligación cotidiana.

3 episodios de Masha y el Oso que enseñan a los niños a comer saludable|Panadería

Los capítulos de Masha y el Oso para que los niños se vistan solos

4. Día de lavandería: Este capítulo gira directamente alrededor de la ropa. El Oso prepara una jornada de lavandería, pero Masha termina ensuciando su vestido y obliga a su amigo a lavar y reparar prendas.

5. Home Alone: En este capítulo, Masha encuentra un sombrero mágico durante la celebración de Año Nuevo y recorre el bosque con un atuendo de payaso para llevar regalos a los animales. La historia se puede utilizar para plantear un juego posterior en el que el menor elija entre 2 prendas y se coloque por sí mismo aquellas que pueda manejar según su edad.