El luchador de la WWE, Cody Rhodes despide a su perro Pharaoh con una desgarradora publicación en redes:

Este martes 08 de septiembre el mundo de la WWE se ha vestido de luto, pues uno de los luchadores del momento, Cody Rhodes compartió con todos sus seguidores el fallecimiento de Pharaoh, su perro husky que lo acompañó a lo largo de varios años, conmocionando a todos sus fans.

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Fue a través de redes sociales que el luchador estadounidense de 41 años se despidió del perro que lo acompañó por 13 años, detallando algunas cosas de lo que era su día a día, pues además de ser su mascota, también fue un gran bastón emocional y el mismo Pharaoh logró hacerse un lugar dentro de los fans de la lucha libre.

Cody Rhodes expresa su luto en redes sociales

Sin mayor detalle sobre la partida del husky siberiano, Cody se dedicó a contar los motivos por lo que Pharaoh fue tan importante para él y para su familia, así lo dejó ver en un posteo en su cuenta de Instagram:

“Los Huskies necesitan un trabajo. P aulló a la luna. Cuando pensábamos que tendría miedo de los perros mayores que teníamos, pero en vez de eso corrió hacia la sala de estar y la barriga se derrumbó sobre ellos”.

Pharaoh fue tan popular que incluso apareció como mánager en el modo MyFiction del videojuego de WWE 2K24, dejando ver lo importante que fue hasta para su rol como luchador en donde también lo llegó a acompañar.

¿Cody Rhodes dejará la lucha libre?

En los últimos días han habido algunos rumores que señalan que el luchador conocido como “La Pesadilla Americana” podría hacer de lado su profesión dentro de los cuadriláteros para enfocar sus tiempos dentro de la actuación.

Su actividad dentro de Hollywood cada vez es mayor y tras su participación en la película de Street Fighter, podría llegar ese “boom” que ha esperado, por lo que podríamos estar presenciando sus últimos meses como figura de la WWE.