Luto en la lucha libre: Muere reconocido luchador tras colapsar durante pelea en vivo

Un acontecimiento trágico azotó al ámbito de la lucha libre internacional este fin de semana: se confirmó la muerte de Andy Williams, quien fue miembro de la compañía All Elite Wrestling (mejor conocida como AEW), a los 48 años de edad. También era conocido como The Butcher (El Carnicero).

De acuerdo con TMZ, el luchador falleció tras experimentar una emergencia médica durante un encuentro que consistía en lucha por parejas. Un representante de Enjoy Wrestling declaró que Andy Williams colapsó en el final del combate que compartió con Jesse Guilmette (The Blade) y personal médico inmediatamente se acercó para darle primeros auxilios; posteriormente fue llevado al hospital, pero perdió la vida.

El evento de lucha libre realizado este sábado 5 de septiembre en Millvale (Pensilvania) se canceló tras la emergencia. Luego del incidente, se agradeció a quienes se acercaron ayudar y se despidió al público.

Todavía no se revelan las causas de muerte ni hay información oficial, pero un audio de equipos de emergencia obtenido por TMZ revela que "un luchador" se había golpeado la cabeza con un poste del ring y estaba herido. Por el momento se desconoce exactamente qué provocó el impacto.

La AEW publicó un obituario en redes sociales dedicado a The Butcher. "Era increíblemente respetado por sus compañeros, dentro y fuera del ring. Nuestras condolencias van para su familia, seres queridos y fans".

Quién era Andy Williams, luchador conocido como The Butcher

Originario de Buffalo, Nueva York, Andy Williams primero se desempeñó como músico antes de hacer una exitosa transición hacia la lucha libre. Era guitarrista en la banda de hardcore Every Time I Die; de esta manera, han surgido condolencias y mensajes de despedida también en el ámbito de la música.

En las luchas, hizo equipo durante años con Jesse Guilmette. Viajaron para hacer promoción y para participar en eventos de este deporte por todo Estados Unidos. Hace unos meses se reportó que ambos habían dejado la AEW este mismo año.