La PISTA que liberó Apple Music y que podría CONFIRMAR al artista del Medio Tiempo del Super Bowl 2027

Estamos a pocas horas del Kickoff de la NFL en una nueva temporada llena de grandes cambios, pues el fútbol americano poco a poco ha ganado bastante terreno en todo el mundo, por lo que lo que cubre a este universo deportivo es del agrado de millones de fans por todo el mundo.

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Sí, el emparrillado es uno de los mayores atractivos de la temporada, aunque no podemos negar que uno de los momentos más esperados de la temporada, obviamente es el Super Bowl y el Show de Medio Tiempo que viene acompañado de este, y es que justamente hay una artista que ha sonado bastante para encabezarlo y su nombre el Miley Cyrus.

¿Miley Cyrus estará en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LXI de 2027?

En las últimas horas, el nombre de Miley Cyrus es uno de los que más ha sonado para encabezar uno de los espectáculos deportivos más vistos del mundo y la expectativa creció luego de que se Apple Music compartiera un flyer en el que según algunos fans hace referencia a la estrella Disney.

De acuerdo con este primer vistazo, podemos ver un balón de futbol americano mientras que le acompaña un fondo rojo profundo, lo que ha hecho pensar en la nueva estética que la artista está preparando previo al lanzamiento de su disco ‘Bass Persuades’, el cuál estará disponible el próximo 18 de septiembre.

🚨 THE FIRST TEASER FOR THE SUPER BOWL HALFTIME PERFORMER FEATURES THE COLOR RED!!



— MILEY IS COMING. pic.twitter.com/YLFB2igHoF — Miley Stats (@StatsOnCyrus) September 9, 2026

Si bien, de momento aún no hay nada confirmado, se espera que sea la intérprete de “Flowers” quien llegue a la fiesta del Super Bowl con un nuevo disco bajo la mano.

¿Cuándo será el Super Bowl LXI?

La edición del Super Bowl LXI se estará llevando a cabo el próximo domingo 14 de febrero del 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, por lo que a cerca de medio año, las expectativas han comenzado a surgir tras lo visto este 2026 y Bad Bunny.