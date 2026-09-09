Muere reconocido triatleta tras ahogarse en unas vacaciones familiares; fue hallado por buzos días después de su desaparición

El mundo del deporte se encuentra de luto una vez más. Muere Spencer Korwin, reconocido ex-triatleta del equipo de Estados Unidos. El deportista perdió la vida tras ahogarse en unas vacaciones familiares en Shelter Island, en Nueva York. Los hechos sucedieron el pasado 2 de septiembre. Tenía 38 años.

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Muere Spencer Korwin, ex-triatleta de Estados Unidos; esto se sabe sobre el accidente

Según reportes locales, Spencer Korwin falleció el pasado 2 de septiembre tras ahogarse cerca del muelle del hotel en el que se hospedaba con su familia. El cuerpo del triatleta fue hallado por un equipo de rescate de buzos, luego de que su esposa diera aviso a las autoridades, pues se le hizo bastante extraño que éste no regresara tras salir a nadar esa misma mañana.

Tras una intensa búsqueda - que incluyó múltiples unidades de emergencia aéreas y marítimas, así como varios voluntarios y personal de primera línea - el cuerpo de Spencer Korwin fue hallado en la zona de Crescent Beach - North Channel. Si bien los primeros reportes apuntan a que el deportista perdió la vida de manera accidental, ya se ha abierto una investigación para determinar cómo sucedieron exactamente los hechos.

“No hubo nada inusual. No había niebla ni nada malo”, aseguró el capitán de la unidad Marine One del Departamento de Policía de Southold Town, John Kirincic; mientras que una residente de la zona señaló para un diario local: “La gente no está familiarizada con las aguas de aquí”. Con ello, ya van dos personas que pierden la vida en la zona en lo que va del verano. La víctima anterior fue un joven de 18 años que se ahogó mientras nadaba con sus amigos.

Se confirma la pérdida de Spencer Korwin; falleció tras ahogarse mientras nadaba | Crédito: X

¿Quién era Spencer Korwin?

Spencer Knorwin ganó popularidad en el mundo del deporte en Estados Unidos tras representar al país en el Campeonato Mundial de Triatlón de 2012, el cual tuvo lugar en Auckland, Nueva Zelanda. Recordemos que el triatlón incluye tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie. También destacó como una de las figuras patrocinadas por una famosa marca de bebidas deportivas. A Spencer Korwin le sobreviven su esposa, Carly, y sus dos hijas, Sadie y Colette, de 4 y 1 año respectivamente.

Spencer Korwin y su esposa, Carly | Crédito: Instagram (Carly Korwin)

Descanse en paz, Spencer Korwin.