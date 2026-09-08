Luto en el mundo de la WWE: Cody Rhodes sufre una fuerte perdida

En medio de las actividades de WWE, La Pesadilla Americana anunció el sensible fallecimiento de su perrito. A nada de que la empresa pise suelo mexicano después de una 15 años sin hacerlo, Cody Rhodes compartió en sus redes la dolorosa perdida que también abarca a su familia. El lomito los acompañó en temporadas complicadas y así lo expresó en lo que básicamente es una carta de despedida.

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¿Qué pasó con el perrito de Cody Rhodes?

Mientras que algunos simplemente dejan una foto en redes o una pequeña frase para despedir a sus animalitos fallecidos, Cody Rhodes le dedicó una auténtica carta a su lomito. En un texto largo, acompañado de fotos del can a lo largo de los años, expresó lo importante que fue para él y para la familia, quien recibió soporte emocional por parte de Pharaoh.

"Los huskies necesitan un trabajo. Pharaoh aullaba a la luna… Yo lo llamaría un perro de crisis. Cada vez que había una crisis, ahí estaba él. Ponía su nariz debajo de mi brazo en la camioneta… siempre. Siempre estaba con nosotros y cuando mi mundo se puso de cabeza… se sentaba afuera conmigo a contemplar las estrellas de Texas hasta que el cielo comenzaba a cambiar… Como dije, necesitaba un trabajo. Cuando una noche estás viendo Game of Thrones en televisión y decides que quieres un pequeño cachorro de lobo, sería apropiado decir: Tu guardia ha terminado. Pero prefiero decirte lo último que te dije antes de que te fueras a dormir para siempre: Hiciste tu trabajo. Te queremos".

De esta manera, Cody Rhodes dejó en claro que amaba a ese perro, que incluso le acompañó a convenciones y a recaudación de fondos para situaciones adversas donde el luchador era invitado. Su texto extenso dejó reacciones en otras superestrellas de la WWE, como el caso de CM Punk, quien alentó a su compañero de profesión en este momento difícil.

¿Cody Rhodes está confirmado para el SmackDown en CDMX?

Pese a que mucha de la atención del público mexicano está en lo que suceda el lunes 14 de septiembre cuando Penta se enfrente a Roman Reigns por el título de la WWE, la empresa llega el viernes 11 con su espectáculo de la marca azul. Allí no se ha confirmado la presencia de Cody Rhodes, aunque siendo un estelar de SmackDown… es muy probable que aparezca siquiera en un segmento.

Hasta el momento, estas son las luchas confirmadas para el viernes 11 de septiembre en México: