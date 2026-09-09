Pumas vs. León: fecha y hora EXACTA de transmisión del partido de la Liga BBVA MX para ver en Estados Unidos

Oficialmente estamos por llegar a la mitad del torneo corto en nuestro futbol mexicano y las cosas van tomando forma de cara a la Fiesta Grande, pues la Liguilla promete traer muchas sorpresas, aunque sin adelantarnos tanto, te contaremos lo que se viene para uno de los partidos reprogramados de esta Jornada 7 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Azteca 7 transmitirá el partido de Atlante vs. Pachuca, así podrás verlo GRATIS y online

Este jueves, los actuales subcampeones, los Pumas (12°) estarán recibiendo al León (8°), en un duelo imperdible, pues si el conjunto universitario sumara esos tres puntos, podría aspirar a llegar a zonas clasificatorias y tras la llegada de “El Chino” Huerta, estos vienen soñando en grande.

¿A qué hora es la transmisión del partido de Pumas vs. León desde Estados Unidos?

Este esperado encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que el horario será Central estándar de México, por lo que te contaremos a qué hora lo podrías ver si es que te encuentras en los Estados Unidos, siendo uno de los lugares fuera de México donde el conjunto puma cuenta con una gran cantidad de seguidores.

La cita es a las 9:05 pm este jueves 10 de septiembre, por lo que podrás seguir el encuentro de la Jornada 7 desde Estados Unidos a las:



Zona del Este - a las 10:05 pm

Zona del Centro - a las 9:05 pm

Zona de la Montaña - 8:05 pm

Zona del Pacífico - 7:05 pm

¿Quién es el favorito para el partido de Pumas vs. León de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX?

Según la IA, el favorito para llevarse los tres puntos en este encuentro que originalmente pertenecía a la Jornada 7, pero que fue reprogramado, son los Pumas, por lo que el “efecto Chino Huerta” podría comenzar a marcar diferencia en este esperado encuentro del balompié mexicano.

Por ahora solo queda esperar a ver si la condición de local en verdad favorece al conjunto universitario o si los esmeraldas logran imponerse tras el regular paso que han mostrado en este certamen del Apertura 2026.