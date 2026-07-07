LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Erling Haaland REACCIONA a memes que lo comparan con Majin Buu, personaje de Dragon Ball

Con una frase muy sencilla, Erling Haaland reaccionó a los memes en redes sociales que lo comparan con Majin Buu, un antagonista icónico de Dragon Ball.

meme erling haaland y majin buu dragon ball
|Crédito: Getty Images / Toei Animation

Escrito por: Samantha Guzmán

Erling Haaland está perfectamente consciente de los memes que circulan en redes sociales durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y así lo demostró hace tan solo unas horas. Como sabes, al delantero noruego se le ha comparado con Majin Buu (o Majin Boo), antagonista icónico de Dragon Ball. Y, al parecer, él también encuentra el parecido.

Fue en una publicación mediante Instagram de Hidden NY, que Haaland reaccionó a los memes que lo comparan con Majin Buu. "Los fans dicen que Erling Haaland se ve como Majin Boo", dice la publicación. "Es un ser mágico conocido por su capacidad de regenerarse, su inmensa fuerza y la habilidad de transformar a la gente en dulces".

"Quiero decir, no estoy en desacuerdo", fue lo que respondió el goleador noruego, en la sección de comentarios. En un día, esa frase lleva más de 87 mil likes y cerca de 600 comentarios. En pocas palabras, el delantero reconoció que él también encuentra similitudes con el personaje y al parecer ve con gracia las comparaciones de sus fans.

"Crónicamente en línea", "nuestro lord vikingo" y "Erling Buu", son algunos de los comentarios en respuesta que los fans han hecho a Haaland. Tampoco faltaron las respuestas de mexicanos: "por favor, convierte a Inglaterra en una historia de terror de campamento este sábado", le escribió alguien.

Cuántos goles ha metido Erling Haaland en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Erling Haaland ha metido 7 goles, en 416 minutos jugados. Esto lo coloca en el mismo lugar que Lionel Messi, quien ha anotado 7 goles en este torneo, a lo largo de 434 minutos jugados. En primer lugar va Kylian Mbappé, con 7 goles y 2 asistencias en 482 minutos jugados.

Haaland anotó los 2 goles que le dieron el triunfo a Noruega sobre Brasil en octavos de final, logrando avanzar a cuartos. En unos días, la selección del país escandinavo se enfrentará a Inglaterra.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo