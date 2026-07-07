Erling Haaland REACCIONA a memes que lo comparan con Majin Buu, personaje de Dragon Ball

Erling Haaland está perfectamente consciente de los memes que circulan en redes sociales durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y así lo demostró hace tan solo unas horas. Como sabes, al delantero noruego se le ha comparado con Majin Buu (o Majin Boo), antagonista icónico de Dragon Ball. Y, al parecer, él también encuentra el parecido.

Fue en una publicación mediante Instagram de Hidden NY, que Haaland reaccionó a los memes que lo comparan con Majin Buu. "Los fans dicen que Erling Haaland se ve como Majin Boo", dice la publicación. "Es un ser mágico conocido por su capacidad de regenerarse, su inmensa fuerza y la habilidad de transformar a la gente en dulces".

"Quiero decir, no estoy en desacuerdo", fue lo que respondió el goleador noruego, en la sección de comentarios. En un día, esa frase lleva más de 87 mil likes y cerca de 600 comentarios. En pocas palabras, el delantero reconoció que él también encuentra similitudes con el personaje y al parecer ve con gracia las comparaciones de sus fans.

"Crónicamente en línea", "nuestro lord vikingo" y "Erling Buu", son algunos de los comentarios en respuesta que los fans han hecho a Haaland. Tampoco faltaron las respuestas de mexicanos: "por favor, convierte a Inglaterra en una historia de terror de campamento este sábado", le escribió alguien.

Cuántos goles ha metido Erling Haaland en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Erling Haaland ha metido 7 goles, en 416 minutos jugados. Esto lo coloca en el mismo lugar que Lionel Messi, quien ha anotado 7 goles en este torneo, a lo largo de 434 minutos jugados. En primer lugar va Kylian Mbappé, con 7 goles y 2 asistencias en 482 minutos jugados.

Haaland anotó los 2 goles que le dieron el triunfo a Noruega sobre Brasil en octavos de final, logrando avanzar a cuartos. En unos días, la selección del país escandinavo se enfrentará a Inglaterra.