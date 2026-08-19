Bad Bunny presenta a su perrita luego de culminar su gira “Debí Tirar Más Fotos” y filtra información relacionada con su novia

Luego de culminar con las presentaciones de su gira "Debí Tirar Más Fotos", el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más especiales a lado de su mascota y fiel compañera; así es hablamos de su perrita, la cual es una beagle de cuatro años de edad. Este momento se trató de una portada de revista, la cual es una versión de mascotas aunque la original pertenece al área de moda. Durante las información que otorgó Benito, habló de su mascota, sin embargo reveló un dato ligado a su novia Gabriela Berlingeri por lo que a continuación te compartimos todos los detalles.

¿Qué reveló Bad Bunny en la entrevista que dió junto a su mascota?

En dicha entrevista el intérprete de temas como “Tití Me Preguntó”, “Safaera”, “Me Porto Bonito”, “Dákiti” y “Ojitos Lindos”, entre otros, reveló que el nombre de su mascota es “Sansa Martínez Berlingeri”, es decir, su mascota lleva su apellido y el de su novia Gabriela Berlingeri. Si bien, ambos no han confirmado su regreso de forma oficial, han sido captados en diversas ocasiones juntos, por lo que para algunos fans es evidente que ambos están juntos por lo que la revelación del nombre de la tierna perrita para algunos confirma la relación sentimental entre ambos.

Bad Bunny dice que el nombre completo de Sansa es:



"Sansa Martínez Berlingeri" pic.twitter.com/xdwfODAo2F — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) August 18, 2026

Por otro lado, Benito dijo que el nombre “Sansa” está inspirado en Sansa Stark, el personaje que interpreta la actriz Sophie Turner en Game of Thrones. De acuerdo con el cantante, el nombre de su mascota está relacionado con la personalidad de dicho personaje. “Definitivamente tiene su propia personalidad y no tiene miedo de hacerte saber lo que quiere. Es la más dulce, incluso si primero te ladra. Esa es solo su forma de presentarse”, fueron algunas de las palabras que el cantante dió para dicho medio. El artista dejó ver que disfruta pasar mucho tiempo con Sansa ya que incluso en una ocasión fueron juntos al cine a ver Batman.

¿Bad Bunny volverá a sacar música?

Hasta el momento Bad Bunny no ha anunciado ningún tipo de retiro de la música por lo que es probable que continue sacando nuevos proyectos musicales aunque hasta el momento no hay información ya que el cantante se encuentra en el cierre de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS ya que sus últimas presentaciones serán en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico los días 22 y 23 de agosto de 2026.